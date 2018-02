Palavras de vencedores

Reproduzimos as 15 redações vencedores em todas as categorias nesta 18ª edição do Goiânia na Ponta do Lápis.

Categoria A

“Meu coração se encheu de alegria ao descobrir que fui a primeira da minha categoria. Percebi que posso ser vencedora quando me dedico. Tenho sonho de ser advogada e a partir de agora ele se tornou maior ainda. Descobri que não há limites para sonhar”

Confira a redação:

Refletir é fundamental

A internet é um meio de comunicação que as pessoas usam para: pesquisas escolares, estudar, conhecer lugares, conversar e etc… A internet é um conjunto de redes que ajuda as pessoas, mas que pode atrapalhá-las também. O que pretendo dizer com isso é que se não tomarmos cuidado ela pode prejudicar os relacionamentos, as amizades, a convivência, ou seja, as relações interpessoais.

Há na internet vários aspectos positivos como por exemplo: jogar virtualmente, escutar músicas, conhecer pessoas novas, comprar, vender, alugar, conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, compartilhar fotos, vídeos e etc… Apesar de muitos não gostarem e falarem que a internet é ruim, na minha opinião e na opinião de várias outras pessoas ela é boa, porque é ela que ajuda e facilita a vida dos cidadãos.

Há também aspectos negativos como: criar perfis falsos, xingar e ofender, postar imagens falsas, jogos inadequados que podem causar medo ou pânico como por exemplo: o jogo da Baleia Azul eu é um jogo que surgiu em uma rede social russa e que fez com que aumentasse o número de suicídios entre adolescentes.

Para que a internet não interfira nas relações pessoais, devemos fazer o uso responsável dela. Como por exemplo: utilizar para ler as notícias, nos atualizando sobre as coisas que acontecem no mundo. É muito importante refletir sobre o uso responsável da internet, pois ela exerce um papel fundamental nas nossas vidas.

“Adoro ler e isso facilitou a minha desenvoltura na hora de escrever a redação. Além de o tema escolhido ser atual, minha diretora e professora foram incentivadoras fundamentais para chegar até onde cheguei. Quero ter mais chances de subir no palco dos vencedores, gostei muito”

Confira a redação:

Relacionamento X internet

Várias pessoas estão conectadas à internet, o que pode proporcionar benefícios e facilidades na vida. Por exemplo, eu não preciso estar em São Paulo para conversar com uma amiga de lá. Com a internet, posso manter relações com pessoas do mundo inteiro, com rapidez e agilidade. Através da internet, podemos conhecer outras culturas, lugares, pontos turísticos, fazer pesquisas que nos auxiliam nos estudos, podemos imprimir boletos bancários e principalmente conversar nas redes sociais.

Por outro lado, há pessoas que conseguem puxar dados pela internet para dar golpes em usuários das redes sociais como Facebook, Instagram, já que esses usuários se expõem muito no mundo virtual. Também há casos de pedófilos que criam perfis falsos a fim de chamar atenção de crianças e adolescentes para um encontro que pode não acabar bem. É muito importante que os pais fiquem bem atentos com as pessoas que seu filho mantém contato nas redes sociais.

Também devemos tomar cuidado com os vícios que a internet muitas vezes nos proporciona. O relacionamento entre as pessoas fica complicado, pois pode atrapalhar o casamento, as amizades, o convívio com a família, tudo isso porque aos poucos deixamos de relacionar pessoalmente uns com os outros. O relacionamento via internet, frio e impessoal, não tem o calor humano de quando se está junto.

A internet nos distancia aos poucos do mundo real e também das pessoas que mais gostamos. Ficamos envolvidos com o celular, computador e deixamos de nos comunicar pessoalmente, para um tipo de comunicação que não tem o calor humano.

A internet é um caminho sem fronteiras tanto para o bem quanto para o mal. Por isso não devemos deixar que a internet interfira no nosso tempo, sonhos, realizações e futuro.

“Sempre tive facilidade para escrever, uso a escrita até mesmo para desabafar sentimentos. Meus pais e professores sempre me incentivaram a ler, acredito que isso me ajuda a fazer boas redações. O concurso me deu a oportunidade de aprimorar meu talento, fiquei muito feliz”

Confira a redação:

Como a internet vem sendo usada hoje em dia

Hoje em dia a internet é o maior meio de comunicação do mundo. Por um lado, isso é muito bom, pois, se você tem um(a) amigo(a) distante, você pode se comunicar com ele(a)por meio de mensagens e ligações de vídeo.

Mas, por outro lado, a internet está nos atrapalhando a conversar pessoalmente com outras pessoas, dar abraços e desabafar, isso tem deixado muitas pessoas separadas e sem intimidade.

A internet também tem colaborado com os estudantes e trabalhadores, por exemplo: quando você precisa estudar para uma prova importantíssima e não sabe o que vai cair nela, é só pesquisar na internet algumas provas de anos passados e estudar.

E com um trabalhador, por exemplo: um vendedor pode usar as redes sociais para anunciar e fazer propagandas e por meio de mensagens pode negociar com os compradores.

Infelizmente, hackers e traficantes usam a internet para roubar informações restritas de câmeras, de presidiários e de drogas, para traficar animais, crianças, armas e drogas e também para enganar pessoas.

Aplicativos de procura de amizade e namoro são os principais alvos dos pedófilos e estupradores, por isso devemos tomar muito cuidado e evitar conversar com estranhos.

A internet evoluiu muito nos últimos tempos e se você souber usá-la ela pode ser muito divertida e importante.

Categoria B

“Gosto de escrever, me sinto bem fazendo isso. Acredito que alcancei o primeiro lugar graças à ajuda da minha professora. Tento ser dedicada naquilo que faço. Espero ter oportunidade de participar deste concurso novamente. Senti uma sensação inexplicável”

Confira a redação:

Existe vida fora da tela?

Com a invenção da internet, os meios antigos de comunicação, como as cartas, estão perdendo cada vez mais espaço para as salas de bate-papo virtuais e redes sociais. Cada dia mais pessoas utilizam a internet em busca de informações, amizades, relações amorosas ou até mesmo empregos.

Porém, como qualquer outra coisa, a internet possui seu lado positivo e negativo. Dependendo do seu uso, ela pode tanto aproximar as pessoas que estão distantes, quanto afastar as que estão próximas. Por exemplo, é possível manter contato com amigos e familiares que estejam morando em outras cidades ou até mesmo em outros países, mas pode afastar uma família pela falta de diálogo, já que todos estão concentrados em seu próprio mundo virtual.

Para que esses problemas não ocorram, é necessário o uso consciente desse meio de comunicação, pois os relacionamentos humanos não podem ser substituídos pelas relações virtuais, mesmo que camufladas pela sensação do compartilhamento.

Ao invés de substituir a vida real por uma virtual ou vice e versa, é possível conciliar as duas. Quando estiver junto das pessoas que ama, valorize a presença física delas e a oportunidade que tem para conversar sobre assuntos variados, compreender situações mal resolvidas e distribuir afeto. Não se deixe levar por uma notificação de mensagem que apareceu na sua tela e que você pode responder depois, em um momento mais oportuno.

É preciso compreender que o mundo virtual não é uma realidade. Utilize a internet para se aproximar de quem está longe, mas a dispense para aproveitar quem está perto. Existe vida fora da tela!

“Nunca imaginava que chegaria ao segundo lugar algum dia. O sentimento de alegria é único. Essa foi uma grande oportunidade para eu descobrir o quanto sou capaz. De agora em diante irei me dedicar muito mais à minha carreira estudantil”

Confira a redação:

O impacto da internet na vida das pessoas

Estamos vivendo tempos de revoluções tecnológicas. A todo instante novos aparelhos são lançados com inúmeras utilidades. Com eles podemos registrar momentos, fazer pesquisas, cálculos e o principal: nos comunicar com as pessoas até mesmo se estiverem a quilômetros de distância.

Antigamente, tudo era bem mais difícil, para se comunicar com quem estivesse longe tinha que ser através de cartas e somente os mais ricos possuíam telefone em casa. Logo, com a evolução da tecnologia no mundo, tudo ficou mais fácil e os celulares se tornaram muito importantes em nossas vidas.

O problema começa quando não sabemos utilizá-lo da maneira correta. Muitas pessoas se tornam viciadas, isolando-se da família e amigos, tentando ser nas redes sociais o que não é realmente, começam a não se alimentar e dormir o necessário, vivendo uma vida apenas na internet.

O número de suicídios no Brasil cresceu muito nos últimos anos e, muitas vezes, tudo começa nas redes sociais. As pessoas começam a comparar suas vidas com as outras pela internet, desejando ter tudo o que os outros têm ou mesmo por “brincadeiras”, que acabam se tornando humilhações, levando ao isolamento e consequentemente à depressão.

Portanto, se soubermos dosar o tempo e o que fazemos na internet, ela se tornará muito útil em nossas vidas.

“Jamais pensei que ganharia um celular por meio de um concurso de redação. Pude experimentar que tudo é real. Ao produzir meu texto, percebi o quanto podemos aprimorar nossas ideias e sermos melhores. Vou continuar estudando para ter um futuro melhor”

Confira a redação:

A internet dominou o mundo e a vida das pessoas

O acesso à internet por todos é algo recente, e ela passou a ser acessível para a maioria das pessoas depois que os celulares e os tablets se tornaram populares. Hoje quase todo mundo tem um aparelho que permite o acesso à rede, inclusive crianças e adolescentes.

A internet tornou-se fundamental na vida de muitas pessoas, pois pode ser usada para fazer pesquisas, obter informações, acessar contas bancárias, vender e adquirir produtos, comunicar com as pessoas e obter respostas imediatas, assistir filmes, ouvir músicas, acessar as redes sociais, entre tantos outros recursos que oferece. É algo maravilhoso, porém tem deixado muitos usuários totalmente dependentes e viciados.

As pessoas não têm se relacionado pessoalmente com as outras, muitas têm preferido comunicar e se expressar no meio virtual através de redes sociais e aplicativos. Por exemplo, o Facebook permite ao usuário compartilhar fotos, vídeos e opiniões, e muitas pessoas se sentem encorajadas a comentar e publicar coisas que pessoalmente não diriam ou divulgariam. Muitos se “escondem” atrás das telas e quando se veem numa situação que precisa se expressar olhando no olho, não conseguem e fracassam.

Aplicativos como o WhatsApp são muito úteis e práticos, mas também prejudicam a relação entre as pessoas. Em restaurantes, nas escolas, em empresas e nas reuniões em família muitas pessoas trocam um bom papo por uma conversa virtual, mesmo estando no mesmo ambiente.

A internet é como certeza um instrumento muito importante para todos nós, mas devemos saber usar esse recurso a nosso favor, não podemos deixar ela nos dominar e estragar a nossa relação com as outras pessoas. O correto seria o ser humano dominar a internet e não o contrário.

Categoria C

“Fiquei muito tempo afastado dos estudos por motivos de saúde e retomei o ano passado. Para minha alegria, pude voltar com vários motivos para comemorar, inclusive pela minha participação no concurso sendo premiado. O apoio que tive dos professores também me ajudou a chegar até aqui”

Confira a redação:

O problema está na internet?

O uso da internet está cada vez mais comum nos dias de hoje, muitos a usam para se comunicar, estudar e até trabalhar. Mas observamos que ela pode ser tão boa quanto perigosa. Ela tem se tornado uma grande “vilã”, simplesmente porque ela tem influenciado diretamente as relações entre as pessoas. Nos lares, nas famílias, não há mais diálogo.

Além disso, as crianças, que já utilizam internet como gente grande, acabam enfrentando problemas de saúde, ficam sedentárias. Elas gastam seu tempo focadas em celulares, computadores, tablets e não encontram mais tempo para brincadeiras divertidas e que fazem bem para o corpo, como: corrida, pega-pega, esconde-esconde, andar de skate, bicicleta. Ficam tão vidradas nas telas, que acabam tendo problemas de visão. Não querem mais saber de estudar, de ler.

Mas não somente as crianças que são influenciadas, os adultos também. Muitos casamentos acabam por causa da internet. Homens que não dão atenção para suas esposas, mães que não dão atenção para os filhos, que por sua vez não respeitam os pais. Enfim, não há interação entre os membros da família. No entanto, não podemos culpar somente a internet por isso, a culpa é da pessoa que escolheu este caminho.

Escolheu dar mais atenção às máquinas, não se envolvem mais em reuniões familiares.

Antigamente as pessoas conversavam, se olhavam, se tocavam, se divertiam. Hoje é cada um com seu celular, alheio ao que acontece a sua volta. Se todos soubessem usar a internet e aproveitar o precioso “momento em família”, seria maravilhoso. Para tudo há um limite, e é exatamente este o problema: descobrir o limite, ou seja, quando parar.

Pensar e falar em “limites” seria algo que dura para sempre e não algo momentâneo. Todos podem mudar seus hábitos, basta querer. A internet é algo maravilhoso, mas não podemos deixar que ela tome conta de nossas vidas e nos distanciar das pessoas que amamos. Devemos aproveitar nosso tempo com o mundo real e não com o virtual.

“Sinto-me muito honrada por ter conquistado essa boa colocação. Não imaginaria chegar tão longe porque a princípio tinha produzido a redação por gostar de escrever. Agradeço aos meus professores pelo apoio e à Tribuna do Planalto por ter me dado a chance de ser premiada”

Confira a redação:

Internet – interação ou alienação?

A influência da internet na sociedade pode ser percebida de diversas formas. Em alguns casos, ela é mais evidente, apresentando efeitos bastante notórios no dia-dia das pessoas. Por outro lado, essas ferramentas proporcionam mais liberdade de comunicação.

Muitas pessoas dependem muito da internet pela facilidade que ela proporciona. A internet é a invenção tecnológica mais avançada. Porém à medida que essa necessidade pelo seu uso se torna algo incontrolável, a sociedade se torna cada vez mais dependente dela.

A geração digital está perdendo a capacidade de desenvolver a escrita cursiva, a internet veio para revolucionar a forma de escrever e ler, hoje as pessoa deixam a escrita de lado para digitar. Isso não é bom, pois a escrita é muito importante para um bom desenvolvimento mental e físico.

Estudos recentes comprovaram que o Brasil é o país com o maior número de viciados em internet. Hoje já existem clínicas que tratam dessa dependência. São vários psicólogos preparados para tratar desse vício. Recentemente o WhatsApp ficou fora do ar o dia todo, as pessoas ficaram desorientadas, sem saber o que fazer.

A proposta é que as pessoas aprendam a utilizar a tecnologia de modo que traga benefícios e que não se sintam cativas a ela. Os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, eles dependem muito dos pais, que devem educa-los, impondo limites., para que não percam principalmente os modos de convivência. Assim a internet se tornará apenas mais um dos meios de pesquisas, diversão e interação.

“Este concurso me trouxe incentivo a mais para estudar e lutar pelos meus sonhos. Nós devemos sonhar e acreditar no nosso potencial, isso ficou provado no decorrer deste concurso, que só meu trouxe alegrias. Quero participar mais vezes”

Confira a redação:

Comunicação ou diálogo

A internet é um meio pra fazermos pesquisas, para nos comunicarmos com pessoas distantes, fazer pagamentos e compras, mas temos que ficar alertas. No passado, precisávamos apenas nos preocupar com o excesso de exposição na comunidade onde vivíamos, mas agora temos que manter o equilíbrio no que diz respeito às redes sociais, pois através da conexão da internet podemos ter acesso a vários canais de comunicação. Isso fascina e cria um comportamento semelhante a um viciado, o cérebro das pessoas se acostuma com tantos estímulos auditivos e visuais e sem falar que prejudica a interação afetiva entre as pessoas.

A internet é um meio de comunicação que pode ser usado por vários meios: computador, celular, tablete… A tecnologia foi se popularizando e hoje em dia está causando muitos problemas, incluindo os lares, as famílias estão se distanciando umas das outras, os pais saem cedo para trabalhar e os filhos para escola. Então o momento que estão em casa deveria haver mais diálogo, mas com a internet é diferente, as pessoas dentro de casa não se falam com tanta frequência, às vezes gera brigas e desconfianças e pode até chegar a ter divórcio e os filhos, ao passar muito tempo na internet, ficam cada vez mais mal educados, nervosos e não respeitam seus pais como deveriam.

Se a educação aos filhos hoje em dia fosse mais rígida, a próxima geração poderia ser diferente ao se falar da internet? Mudaria a opinião das pessoas a respeito? Talvez futuramente pode ser diferente, pois até as crianças de hoje estão invocadas à internet. Com a mudança de hábito dos pais para seus filhos, colocando limites ao uso da internet, poderia mudar sem dúvidas a relação das famílias com a internet.

Categoria D

“Meus pais me ensinaram a ter muita fé e batalhar pelas minhas conquistas desde pequeno. Estou vivendo a realização de um sonho, essa premiação representa o resultado da dedicação aos estudos. Pretendo continuar me esforçando para ter bons resultados na vida”

Confira a redação:

O menino que conheceu o futuro

Já era de manhã, o menino estava desde cedo correndo pelo Cerrado, brincando de navegar em oceanos de alta maré. Deitou-se em uma pastagem amarelada e seca. Agosto tem dessas coisas, o Ipê veste sua melhor roupa e a grama nem sempre resiste à sequidão. A mãe prefere novembro, tem chuva, tem milho, tem pamonha e todos os vizinhos e parentes se reúnem. O pai gosta do início do ano, tem pescaria e ceva garantida. Olhou para o céu e caiu em um sono profundo.

Teve uma sensação esquisita. Percebeu que estava em uma vida paradoxa. Pessoas tão estranhas, algo banalizava as relações familiares e sociais. O “Serrado” (isso! Agora com “s”) sem árvores, sem alegria, de podas entre as vegetações serradas, era o que sobrava e existia. Não havia crianças na rua, não havia mais ciranda e nem o galo como despertador.

Onde estão as pastagens² Agora, caminhos tão cinzentos e tão sem graça. Não escutou nenhum som vindo dos pássaros. Os olhos estavam todos fixos em telas portáteis ou não. Isso fazia a vida das pessoas ficarem paralelas e, ao mesmo tempo, desligadas do mundo real. A internet era esse vício permanente.

O menino isolado no mundo cinzento deu logo jeito de conectar-se. Informação, interação, diversão. O mundo parecia menor, mas percebeu que apesar de tantas amizades (virtuais), elas eram líquidas e descartáveis. Avistou tantos barcos navegando na rede da infomaré, que até perdeu as contas. Não havia mais conversas orais, foram substituídas por fofocas e debates.

E nesse encantamento, havia muitos fakes despertados, pregando ideologias preconceituosas. Na vida corriqueira, na maioria das vezes, se fantasiavam de cordeiro, mas na rede da internet eram monstros de sete cabeças, cuspindo fogo nas opiniões e escolhas pessoais de cada um, padronizando pensamentos e pessoas.

Caindo em si, cheio de desespero, o menino não aguentava mais o mundo cinzento de tantos aplicativos viciantes. Desejou curtir a vida e compartilhar momentos reais, tocáveis e não apenas fotos inanimadas. Desejou curtir o gosto da manga, a sombra da mangueira, a terra molhada do dia de chuva, ou o pasto seco do inverno. Mas, acima de tudo, desejou ser real e voltar para sua terra natal.

Aos suspiros, o menino acordou. Ainda havia esperança que a ciranda e o Cerrado não iriam acabar.

“O concurso me deu a oportunidade de concretizar um trabalho escolar da melhor maneira possível. Falar sobre o tema escolhido, foi maravilhoso por ser assunto do meu cotidiano, escrever o texto me fez refletir como está sendo minhas relações pessoais”

Confira a redação:

Consumidores de socialização

Os mais primitivos aspectos dos relacionamentos entre os indivíduos vêm sendo remodelados pela interferência da internet. As transformações ocorridas no vocabulário, no contexto em que as relações se desenvolvem e, até mesmo, nas condutas que orientam as interações sociais são amostras dessa reorganização do convívio interpessoal.

As incessantes e fluidas mudanças trazidas pela rede mundial de computadores expõem as relações humana, em todas as suas vertentes, a uma superficialidade que facilita os processos de criação e dissolução de laços, tornando-os mutáveis e volúveis, como demonstrado na filosofia da “modernidade” líquida de Zygmunt Bauman.

Tal superficialidade proporcionada pela plataforma cibernética, denominada internet, tende a corroborar a transformação de seres humanos em meros consumidores de socialização.

Contudo, salvo os empecilhos citados, a “web” tem suas funcionalidades, relativamente positivas, no que se diz respeito, por exemplo, ao convívio entre pessoas fisicamente afastadas, já que a aproximação virtual, por ela possibilitada, culmina no fim de obstáculos geográficos quanto às relações entre os seres humanos.

Através da internet é possível reencontrar amigos, conhecer novas pessoas, fazer parte de comunidades em que todos os membros pensam de forma semelhante, o que pode criar bolhas sociais já existentes no “mundo real” que são desfavoráveis do ponto de vista da discussão ética da pluralidade de ideias, ou se relacionar com comunidades que pensam completamente diferente entre si.

A internet é um canal de interação e relacionamento, tal qual a conversa face a face, a mesma trouxe novos parâmetros para o modo como indivíduos interagem, se conhecem e socializam, e interferiu de forma positiva e negativa na forma como os humanos convivem.

Apesar de ais afirmações é necessário observar o verdadeiro cerne dessas mudanças que a “web” trouxe às relações, os seres humanos são os verdadeiros responsáveis pelas transformações ocorridas através da internet, que não é salvadora nem vilã. Se os elos se tornam superficiais e efêmeros, ou se a interação e integração social crescem por intermédio do ciberespaço, a internet é o vetor e os seres humanos os fatores de mudança.

“Tive dificuldade no início para produzir a redação, mas aos poucos fui aprimorando o texto e melhorando as ideias. O apoio que tive dos professores se tornou fundamental para que eu chegasse à final. Quero continuar estudando para ter resultados como estes”

Confira a redação:

Alienação virtual, perdas reais

“De alguns anos para cá, a tecnologia foi se popularizando e hoje em dia está acessível de qualquer smartphone para qualquer pessoa”, diz a pediatra Evelyn Einsestein, professora e coautora do livro “Vivendo esse mundo digital”. Não é surpresa que cada vez mais os avanços tecnológicos estão entrando em nossas vidas com extrema rapidez. Os celulares estão se tornando uma extensão das pessoas, que passam praticamente o dia todo com os aparelhos junto a si, o que acaba prejudicando as interações entre elas.

Segundo uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a nova geração pode ter perdido uma habilidade fundamental para o convívio em sociedade, a habilidade de identificar emoções através do olhar e expressão facial.

Além disso, outro estudo feito pelo Portal Educacional revelou que 95% dos jovens acessam a internet todos ou quase todos os dias. Sendo que 90% deles começaram a usar redes sociais com doze anos ou menos.

Entretanto, essa é uma via de mão dupla, pois não são somente os filhos que se deixam levar pelos dispositivos eletrônicos. Conforme pesquisa da revista infantil estadunidense Highlights, 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais pra ouvi-las. E os celulares são os principais responsáveis, juntamente com TVs, tablets e computadores, que são culpados por esse distanciamento em 51% dos casos.

Ademais, uma observação feita por cientistas da Universidade de Boston mostrou que de 55 adultos, 40 não largaram o aparelho durante a refeição com seus filhos que tinham entre 0 e 10 anos, ainda em idade de formação. Diante disso, Evelyn Einsestein comenta: “Parece que já não há uma troca entre filhos e pais. Os aparelhos ficam sempre na frente”.

Todavia, essas não estão nem perto de ser as únicas relações afetadas pela tecnologia. Os casais também estão sofrendo seus efeitos. Consoante estudo da Brigham Young University, 70% das mulheres relatam que os smartphones atrapalham em seu relacionamento amoroso. O que não está longe de nosso cotidiano: quem nunca viu casais sentados em mesas de restaurante para um encontro, porém sem interagirem?

Portanto, é necessário que fiquemos mais vigilantes ao tempo que gastamos na internet, pois isso pode estar nos afastando das pessoas que mais amamos, como mostrado anteriormente. Não podemos deixar que a rede nos controle, é possível evitar que isso aconteça, só é preciso vontade e dedicação, para recuperar todas as relações perdidas.

Categoria E

“É uma chance única poder viver um momento tão importante como este. Estou muito feliz por ter ganhado um notebook, medalha e certificado, além disso tudo meu currículo escolar com essa premiação vai melhorar. Minha família e professores são boa parte dessa conquista”

Confira a redação:

Internet, avanços e retrocessos

O desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, as diversas formas de comunicação possibilitaram o ser se organizar socialmente. Além disto, foi capaz de estabelecer um complexo sistema de convívio social que possibilitou a união de diversos indivíduos e o notável desenvolvimento de nossa espécie. Agora, com o surgimento das redes sociais e meios de comunicação instantâneos, alcançamos o ápice da praticidade de trocar e receber informações. Entretanto, nosso convívio social está mudando.

A facilidade, velocidade e o controle de escolhermos o que queremos ver tornam a internet tentadora e letal. Ela pode ser tanto um eficiente meio de pesquisa como um meio de ócio com potencial infinito e vicioso. E é essa parte que é preocupante. Com um acesso cada vez mais precoce às redes sociais e, com a possibilidade de nos estabilizarmos em nossa zona de conforto, estamos amadurecendo mais devagar.

Esse processo acaba alternado a forma de convívio familiar e, muitas vezes, até o destrói. Tal dado é alarmante, pois o relacionamento familiar gera um indivíduo. Foi ele o principal responsável pela criação de tradições e repasse de valores e, principalmente, ensinar como se portar na sociedade e como conviver com outras pessoas.

A falta de maturidade aliada com o despreparo emocional geram um sistema de relacionamentos frágeis e superficiais. A sua manutenção resulta em uma situação de insegurança e desconfiança. Com isso, são criadas falsas fachadas de felicidade e estabilidade o tempo todo, normalmente presentes como constantes divulgações de fatos forçados que exprimem um conforto frente a realidade.

A capacidade de compartilhar quase qualquer tipo de informação também se tornou um problema. Com um público imaturo surgem assuntos puramente lúdicos e alienantes. Por consequência, há um retrocesso no nível informacional das pessoas, ou seja, está havendo um processo em que a comunicação fica mais pobre.

Mesmo com tantos infortúnios, ainda há avanços gerados pela internet quanto ao relacionamento entre pessoas. Pode-se considerar a possibilidade de comunicar-se com alguém mesmo que a distância entre os falantes seja grande ou até mesmo a possibilidade de conhecer alguém e trocar mensagens ou pesquisar sobre elas instantaneamente.

Nesse mundo globalizado que vivemos a informação chega mais rápida do que conseguimos processá-la. Por isso, cabe a nós nos organizarmos e tratarmos de nos evoluir ao ponto de que não retrocedamos ao descobrir algo, mas sim geremos avanços especialmente quanto ao relacionamento pessoal aliado a internet.

“Foi uma grande surpresa ter ficado na segunda colocação. Nunca imaginava que seria tão reconhecida assim em um concurso. Escrevi a redação, mas não tinha a real noção de onde eu poderia chegar. Concorri com tantos outros estudantes, me sinto honrada”

Confira a redação:

A contradição presente no mundo virtual

A internet é o maior meio de comunicação existente atualmente. É através dela que pessoas do mundo inteiro se comunicam diariamente, compartilhando vídeos, fotos e informações. A internet é uma ótima ferramenta de comunicação, mas também pode ser uma grande maneira de distanciar pessoas.

A vida cotidiana intensa de trabalho não permite muitas vezes que pessoas tenham tempo de se sentarem e conversarem como antigamente. A internet pode ser uma grande ferramenta de socialização já que as redes sociais interligam as pessoas. Por outro lado, a internet serve como forma de escape e afasta a comunicação física necessária para a socialização.

Crianças não possuem os mesmos tipos de brincadeiras que as de alguns anos atrás. Pique-esconde e pega-pega deram lugar para jogos em tablets, celulares e computadores. Devido a isso, a comunicação que antes era tão presente agora se dá por meio da tela de um celular.

A internet em si não é o problema, mas sim seu uso indevido. A ferramenta da internet pode ser usada como algo bom ou ruim e tudo depende de sua utilização.

“Pude experimentar momentos maravilhosos por meio deste concurso. Estou feliz e muito realizada com a premiação. Devo gratidão ao empenho dos meus professores, que me incentivaram bastante. Percebo que vale realmente investir na educação”

Confira a redação:

Emoticons

Estamos tão próximos

e ao mesmo tempo tão distantes.

Tínhamos relacionamentos ótimos

que agora já não são como antes.

Mãos que tocam as teclas

olhos que brilham na tela.

No passado, não sabíamos o que era

e hoje não vivemos sem ela.

Se os pés eram sujos pelo chão

e corriam atrás da bola

crianças com o controle na mão

ficam jogando por horas.

Abraços, beijos e sorrisos

trocávamos carinho e afeto

substituídos por fones de ouvido

e desconhecidos no mesmo teto.

Tínhamos conversas e piadas

algumas brigas e tristezas

trocadas por inúmeras clicadas

e por muita frieza.

Estamos tão próximos

e ao mesmo tempo distantes

espero um dia ver seus olhos

e conversar , como fazíamos antes.

Portanto medidas são importantes para resolver o impasse. O filósofo Emmanuel Kant disse: “o homem é aquilo que a educação faz dele”, ou seja, se usada moderadamente, a internet pode ser melhor utilizada e uma grande ajudante na comunicação, ao invés de um empecilho.