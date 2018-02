Governo lança aplicativo de documento único de identificação nacional

O Documento Nacional de Identificação, DNI, será lançado na próxima segunda-feira, 5, em cerimônia com a presença do presidente Temer e representantes do legislativo e judiciário. O objetivo do DNI é permitir uma unificação dos dados dos brasileiros em uma única documentação eletrônica. No momento, a solução traz informações do CPF e Título de Eleitor.

O DNI é um aplicativo mobile gratuito fruto de uma parceria entre a empresa privada MBA Mobi, que criou o app e o ambiente de pré-cadastro, e o Serviço Federal de Processamento de Dados, responsável pela validação dos dados, itens de segurança e interoperabilidade da solução. Para dar maior segurança ao documento, será utilizada a maior base de dados biométricos do país: os 73 milhões de cidadãos cadastrados pela justiça eleitoral. Essas informações reúnem impressões digitais e fotos em alta definição, sendo utilizadas na checagem dasinformações cadastrais e na validação dos dados. O QRCode desenvolvido pelo Serpro, que apresenta imagem e diversos itens de informação, também contribui para a inviolabilidade do documento. A leitura é feita pelo aplicativo Lince, tecnologia já utilizada na CNH digital.

O DNI estará disponível, durante dois meses, apenas para os servidores do TSE e do Ministério do Planejamento. A expectativa é de que, após esse período de experiência e ajustes, em 1º de julho o documento esteja pronto para ser baixado por qualquer cidadão nas lojas da AppStore e Google Play. Somente poderão ter acesso ao DNI aqueles que já fizeram o recadastramento biométrico (coleta de foto e das impressões digitais) e estiverem com sua situação regularizada junto à Justiça Eleitoral.