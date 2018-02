Em rush de inaugurações

Tuitar no Twitter

No rush de entrega de obras nos pouco mais de três meses até a conclusão de seu mandato, o governador Marconi Perillo percorrerá, até 7 de abril, quando passa o comando do Estado para o vice José Eliton, 132 municípios, com a realização de 166 atos administrativos – a maioria inaugurações. Até lá, Marconi já terá visitado todos os 246 municípios goianos, muitos deles mais de uma vez.

A agenda do governador prevê 50 viagens nesse mês de fevereiro, 85 em março (até seis cidades por dia), e 31 em abril. “É uma verdadeira maratona de viagens e de entregas de obras. São 119 obras contabilizadas com investimentos de mais de R$ 4 bilhões em recursos do programa Goiás na Frente e da privatização da Celg. Estamos viajando de segunda a sábado e, às vezes, aos domingos”, afirma o governador.

Os maiores municípios serão visitados mais de uma vez – Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goianira, Goiás, Itaberaí, Itauçu, Luziânia, Mossâmedes, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, Planaltina, Rio Verde e Valparaíso.

O governador Marconi Perillo iniciou o rush de entregas de obras no dia 15 de janeiro. De lá para cá já entregou benefícios em diversas áreas, entre elas, rodoviária (construção, duplicação e reconstrução), educacional (escolas Padrão Século XXI) e saúde (terceira ampliação do Crer, Centro de Diagnóstico e Residência Assistencial Santa Marta). Obras grandiosas ainda serão inauguradas, como Credeqs, Cases, Aeroporto de Cargas e o Centro de Convenções de Anápolis.