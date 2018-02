Líder já escolhido

Em evento realizado na última semana, Iris Rezende confirmou que anúncio será feito em breve

O prefeito Iris Rezende (MDB) confirmou, durante a Frente de Serviços no Conjunto Madre Germana II, realizada na última sexta-feira, 2, que já escolheu o seu líder na Câmara Municipal de Goiânia. O nome será anunciado pelo emedebista em breve e irá auxiliar o Paço a reduzir as dificuldades enfrentadas com o legislativo no primeiro ano deste seu mandato.

Acompanhado do senador Ronaldo Caiado (DEM), da primeira-dama Iris de Araújo, do presidente da Câmara, Andrey Azeredo (MDB), e de integrantes da prefeitura, o prefeito explicou que a prudência foi o principal mote de sua escolha, uma vez que como foi grande a renovação da Câmara Municipal, muitos dos novos nomes eram desconhecidos por sua parte.

“Desconhecendo a maior parte da composição da Casa, pois foi uma legislatura extraordinariamente renovada e também por ter assumido a prefeitura em um momento de dificuldades, principalmente financeiras, precisava primeiro me inteirar do posicionamento dos parlamentares”, afirmou.

O prefeito explicou que como durante o primeiro ano de mandato, seu trabalho foi o de ajustar as finanças, cortar gastos e aumentar a arrecadação, ele guardou para 2018 o início da implantação dos grandes projetos com os quais precisará contar com o auxílio e participação da Câmara.

Apesar de ter enfrentado alguns atritos no primeiro ano deste quarto mandato à frente da prefeitura, Iris revela que não sentiu falta de um líder, afirmando, inclusive, que teve um relacionamento bom com o poder. “Sei que é primeira autoridade a ser lembrada pelo cidadão e procuro valorizar o vereador como ele merece”, destacou.

Para formar uma base, contudo, Iris afirma que tudo irá depender de suas ações como prefeito. O emedebista relembra que nunca foi um executivo que governa baseado em trocas e que seu compromisso é com a população, assim como os vereadores. “Por isso não teremos dificuldade nesta relação”, disse.

Por fim, o prefeito frisou que com a prefeitura se deslocando, buscando os bairros mais afastados, indo para junto do povo para resolver essas questões mais simples e mais rápidas, permite que os anseios cheguem diretamente a ele.

“A tendência do governante é se isolar nos gabinetes e não ouvir as ideias, os problemas. Quando eu cheguei aqui no Madre Germana, por exemplo, uma senhora veio com uma demanda na área da saúde e a secretária que estava ao meu lado já veio e atendeu”, concluiu.