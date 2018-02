Welcome! Log into your account

Em atendimento ao pedido de apoio feito pelo presidente do Sindpit-dog, Admildo Godoy, o secretário Ricardo De Val informa que a Prefeitura de Goiânia suspenderá o trabalho de remoção dos pit dogs irregulares até que estudos e negociações estejam concluídos. Determinação foi autorizada pelo prefeito Iris Rezende, o qual ressaltou que todas as ações promovidas pelo Executivo Municipal visam primordialmente a manutenção de uma cidade organizada.

O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Ricardo De Val Borges, recebeu na manhã desta segunda-feira, 5, em seu gabinete, representantes do Sindicato dos Proprietários de Pit-Dogs de Goiânia. Encontro foi marcado pela abertura de diálogo para a construção de medidas que possam atender o segmento e pautadas em conformidade com a legislação municipal.

Representantes do Sindpit-dog se reúnem com secretário de desenvolvimento econômico

