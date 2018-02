UFG divulga edital para cursar disciplinas isoladas

O Centro de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Goiás (CGA/UFG) divulgou o edital do processo seletivo para cursar disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação presenciais, para o primeiro semestre do ano letivo de 2018. As solicitações podem ser realizadas de 6 a 9 de fevereiro, das 7h30 às 19h, na Coordenadoria de Arquivo e Protocolo Acadêmico do CGA (guichê 2), no prédio da Reitoria, Câmpus Samambaia.

Para mais informações, documentos necessários e disciplinas disponíveis, acesse aqui o edital.

As vagas poderão ser pleiteadas por interessados que tenham concluído, no mínimo, o ensino médio e não possuam vínculo com curso de graduação da UFG. A inscrição não vincula o estudante a nenhum curso de graduação da UFG. O estudante poderá cursar, no total, oito disciplinas e/ou módulos isolados, não podendo ultrapassar quatro inscrições por semestre ou por períodos de verão/inverno.

Mais informações no telefone 3521-1118 ou 3521-1088.