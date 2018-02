Marconi, em Marzagão: “Obras são forma que a gente tem de provar o carinho com as nossas cidades”

O governador Marconi Perillo e o vice-governador Zé Eliton inauguram, nesta terça-feira, 06, trecho da GO-139, entre Marzagão e Caldas Novas. A rodovia é um dos principais acessos de turistas vindos do Sudeste do país e do Triângulo Mineiro para Caldas Novas e Rio Quente.

Em grande número, a população de Marzagão se concentrou sob as tendas montadas no perímetro urbano da rodovia, para prestigiar a solenidade de inauguração comandada pelo governador e pelo vice. Sobre a maratona de inaugurações, disse Marconi: “É uma forma que a gente tem de provar o carinho com as nossas cidades”.

A reconstrução GO-139, no trecho de 31,2 quilômetros que liga Marzagão a Caldas Novas, custou aos cofres estaduais R$ 12,5 milhões. A rodovia atende aos padrões internacionais de sinalização vertical, horizontal, além de balizamento noturno.

O governador destacou que a região das águas quentes é um grande diferencial no País. Boa parte do turismo vem de São Paulo e do Triângulo Mineiro. Ele disse que voltará à região semana que vem para inaugurar a reconstrução das rodovias que ligam Caldas a Ipameri e Caldas a Pires do Rio.

Lembrou da duplicação de Caldas a Morrinhos, cujas obras estão em andamento. Sobre o Goiás na Frente, garantiu que R$ 270 milhões estão reservados para este ano, R$ 100 milhões já empenhados.

Ao final, deixou um abraço à comunidade local, ressaltando que passou no trecho da GO-139, durante a última campanha eleitoral, e viu que estava ruim. “Hoje esse assunto é página virada”. Também agradeceu pelo título de cidadania marzagonense, recebido na útlima sexta-feira, e pediu apoio à gestão de Zé Eliton, que se inicia em 6 de abril, porque ele reúne todas as condições para dar continuidade às ações de governo.

A moradora Marcina Rabelo, do grupo da terceira idade de Marzagão, entregou um ofício ao governador em nome do segmento e o presenteou com um quadro pintado por ela própria, com grandes pimentas, que disse que são para espantar o “mau olhado”.

Na comitiva de Marconi e Zé Eliton em Marzagão estiveram os prefeitos Valdir do Prado (Água Limpa), João Pena (Rio Quente), José Antônio (Itumbiara), José Alves (Goiatuba), Wisneyn Araújo (Corumbaíba), Rogério Troncoso (Morrinhos) e José Willian (Panamá), os secretários Sérgio Cardoso (Articulação Política) e Leandro Garcia (GoiásTurismo), a deputada federal Magda Mofatto (PR) e o deputado estadual Álvaro Guimarães (PR).