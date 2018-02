Sine Goiânia promove palestras sobre empregabilidade e consumo consciente de energia

O Sine Goiânia, por meio da Diretoria do Trabalho, em parceria com a Companhia Energética de Goiás (Celg), promove nesta terça-feira, 6, a partir das 10 horas da manhã, palestras sobre empregabilidade e consumo consciente de energia.

Na oportunidade, os participantes vão aprender como administrar as finanças com responsabilidade, fazer o uso reduzido de energia e como fazer um bom currículo.

Segundo o diretor do Trabalho, Diogo Franco, as palestras buscam preparar cada vez mais o trabalhador goianiense para o mercado e a sociedade. “Queremos formar cidadãos conscientes e responsáveis”, destaca.

As palestras são gratuitas e ocorrerão a cada 15 dias, com duração de até duas horas. Os interessados devem procurar a sede do Sine Municipal, localizada na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central.