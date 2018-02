Vice-governador Zé Eliton afirma que obras ajudam a construir “um estado mais justo”

Coordenador-geral do programa Goiás na Frente, o vice-governador Zé Eliton disse esta foi uma “manhã de trabalho”, comandada pelo governador Marconi Perillo, “o governador da superação”. Agradeceu a presença de inúmeros prefeitos, destacando o trabalho que eles fazem pelo desenvolvimento da região.

O vice-governador enfatizou que não estão sendo entregues apenas obras físicas, mas obras sociais, “que ajudam a construir um estado mais justo”. Destacou o pedido feito pelo prefeito Claudinei Rabelo, de um parque ecológico, para garantir maior qualidade de vida à população.

Prefeito diz que Marconi tem sido “muito importante” para a região das águas quentes

Com a experiência de quatro mandatos, a exemplo do governador Marconi Perillo, o prefeito de Marzagão, Claudinei Rabelo (PSDB), afirmou que a reconstrução da GO-139 integra definitivamente os municípios da região das águas quentes: Marzagão, Caldas Novas, Rio Quente, Corumbaíba, Água Limpa e Buriti Alegre.

“O governo tem sido muito importante para nós. O governador é parceiro de primeira hora”, afirmou Rabelo, citando as obras e os benefícios que os governos de Marconi Perillo garantiram para região. A última delas é a construção de 40 unidades habitacionais do Jardim Eldorado, já entregues pelo governador. Por meio do convênio com o programa Goiás na Frente, no valor de R$ 1 milhão, o prefeito diz que escolheu como prioridade a construção de um parque ecológico municipal, uma vez que a malha viária da cidade está em bom estado de conservação.

Claudinei Rabelo destacou que, sempre que o governador vai ao município, leva recursos para obras estratégicas, que impactam decisivamente no desenvolvimento da cidade. “Goiás está contramão do que vive o país. Goiás é um canteiro de obras, onde oferece empregos e oportunidades para as pessoas”, arrematou.