MDB recebe filiação de pré-candidato a deputado federal pelo Entorno do Distrito Federal

O MDB recebe mais um reforço para a disputa eleitoral deste ano: Bernardo Sayão Neto, atual superintendente federal de Agricultura do Distrito Federal e Entorno, se filia para disputar mandato de deputado federal.

Sayão Neto é engenheiro agrônomo, com domicílio eleitoral em Formosa, e neto do engenheiro civil e ex-vice-governador de Goiás Bernardo Sayão, construtor da rodovia transbrasiliana.

“Sayão Neto é um grande reforço para nosso time de pré-candidatos a deputado federal e tem fortes ligações no Entorno do Distrito Federal. Conhece bem região e com certeza vai somar muito para a chapa que estamos montando”, afirma o presidente do MDB Goiás, deputado federal Daniel Vilela.

“Tive alguns convites mas optei pelo MDB porque é uma sigla forte em Goiás e tem bastante potencial eleitoral”, afirma Sayão Neto.

Daniel é autor de projeto de lei que inscreve o nome de Bernardo Sayão no Livro dos Heróis da Pátria. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda análise do Senado.