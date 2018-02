ANÁPOLIS | Obras devem acabar com alagamentos

Depois de vários problemas registrados em meio às chuvas de verão, a prefeitura de Anápolis iniciou, na última semana, intervenções na extremidade norte da Avenida Brasil para dar maior segurança e finalizar com o problema que afeta moradores e visitantes na cidade. As obras são de drenagem e visam solucionar o problema dos alagamentos.

No local, está sendo ampliada a rede pluvial, cuja tubulação existente recebe o suporte de mais um ramal. São 320 metros lineares construídos em etapas, a cada quarteirão, para diminuir os impactos da obra. Outros 150 metros estão quase prontos, com a instalação dos ramais secundários. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa ainda que 18 caixas do tipo boca de lobo, com duas grelhas cada e seis poços de visita são instaladas.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Vinícius Alves de Sousa, solicitou paciência às pessoas que transitam pelo local. “Já estamos na fase final de uma obra que tem grandes proporções e vai trazer muita tranquilidade para a região, dentro de pouco tempo”, diz.

Ele explica que, em função do declive, que exige muito rigor das normas técnicas de execução, houve trechos com profundidade de até cinco metros. Além disso, a chuva dos últimos dias trouxe alguns transtornos, que são superados sem prejuízo ao andamento das obras.

Após o término das obras de drenagem, será iniciada a pavimentação do trecho que, depois de receber a sinalização de trânsito, será liberado.