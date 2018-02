É hoje! ‘Aos teus olhos’ abre 11ª Mostra O Amor, A Morte e As Paixões

‘Aos teus olhos’, filme da diretora Carolina Jabor que tem o ator Daniel de Oliveira como protagonista, abre a programação da 11ª Mostra O Amor, A Morte e As Paixões nesta quarta-feira), às 21 horas, no Cine Lumière do Shopping Bougainville. Após a sessão, a diretora e o ator do filme convidam o público para um breve bate-papo. O valor do ingresso é R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada, sendo que todos pagam meia na mostra. Professores associados à ADUFG e SINPRO-GO pagam R$ 12.

Idealizada pelo diretor da rede Cinemas Lumière, Gerson Santos, e pelo professor de cinema da Universidade Federal de Goiás, Lisandro Nogueira, a 11ª edição da mostra vai até 21 de fevereiro e é realizada pelos Cinemas Lumière, com o patrocínio cultural da Unimed Goiânia.

Aos teus olhos – Dirigido por Carolina Jabor, o filme narra a história de Rubens (Daniel de Oliveira), um professor de natação infantil que um dia é acusado pelos pais de um aluno de ter beijado o filho deles na boca, no vestiário da escola. Quando a acusação viraliza nos grupos de mensagens e redes sociais, mesmo as pessoas mais próximas a Rubens, como a diretora da escola e um colega de trabalho, ficam em dúvida sobre suas ações e intenções.

A trama é inspirada pelo filme El Virus de la por, de Ventura Pons, e igualmente baseada na peça original, e conta ainda com Marco Ricca, Malu Galli, Luisa Arraes, Gustavo Falcão, Stella Rabello, Pedro Sol e Luiz Felipe Mello no elenco. A produção é da Conspiração Filmes, com coprodução da Globo Filmes e Canal Brasil, e distribuição da Pagú Pictures.

Financiado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (PRODAV 2013/2014) e da Lei do Audiovisual (Lei Federal nº 8.685/93), o filme conquistou os prêmios SIGNIS do 39º Festival de Havana; melhor direção no 25º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade; o prêmio Petrobrás na 41a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; e os de melhor longa de ficção pelo voto popular, melhores roteiro (Lucas Paraizo), ator (Daniel de Oliveira) e ator coadjuvante (Marco Ricca) pelo júri oficial da 19a edição do Festival do Rio.

11ª Mostra O Amor, A Morte e As Paixões

Consolidando-se hoje perante o público como uma das maiores mostras de cinema mundial do Centro-Oeste brasileiro, a história do evento começa em 2001, com 17 filmes em cartaz. Em sua 11ª edição e com a curadoria do professor Lisandro Nogueira, a mostra conta com 114 filmes (105 longas e 9 curtas) de 36 países, distribuídos em 435 sessões (31 por dia), sendo 27 o número de estreias no Brasil.

São títulos de Hollywood às produções independentes realizadas em Goiás – um longa e nove curtas, quais celebram os 40 anos do Cineclube Antônio das Mortes –, passando por novas cópias de dois clássicos de Fellini e vencedores (26 títulos) e integrantes de seleções oficiais de festivais internacionais como os de Cannes, Veneza, Berlim, Sundance, São Paulo e Rio de Janeiro (19 títulos). “A seleção revela uma diversidade de gêneros e propostas estéticas cinematográficas que promete acalorar debates, motivar reflexões, entreter, comover e inquietar seus espectadores” – garantem os organizadores e idealizadores da mostra, Gerson Santos e Lisandro Nogueira.

Convidados – Além de Carolina Jabor e Daniel de Oliveira, a mostra recebe os professores da USP Ricardo Musse e Ismail Xavier para uma das sessões comemorativas dos 40 anos do Cineclube Antônio das Mortes, no dia 09/02 (sexta-feira), às 17 horas. Na semana seguinte, dia 16/02 (sexta-feira), às 21 horas, o ator e diretor Paulo Betti participa da sessão de seu filme A fera na selva. E o diretor goiano Daniel Nolasco, residente no Rio de Janeiro, participa do encerramento da mostra, exibindo seu longa-metragem Paulistas, dia 21 de fevereiro, às 20h30.

Serviço: Abertura da 11a Mostra O Amor, A Morte e as Paixões

Filme Aos teus olhos (presença do ator Daniel de Oliveira e da diretora Carolina Jabor)

Data: 7 de fevereiro, quarta-feira

Horário: 21 horas, com bate-papo após o filme

Local: Cine Lumière Shopping Bougainville – Rua 9, n. 1855, Setor Marista

Ingressos: R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada (todos pagam meia)

Passaporte Ouro: R$ 360 (30 ingressos)

Passaporte Prata: R$ 260 (20 ingressos)

Passaporte Bronze: R$ 140 (10 ingressos)

Filiados à ADUFG e SINPRO-GO: R$ 12 (necessário apresentar a carteirinha e um documento de identificação pessoal)