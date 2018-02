Marconi e Zé Eliton entregam moderno auditório da UEG que servirá também à população de Formosa

Welcome! Log into your account

O reitor Haroldo Reimer fez questão de destacar na placa de inauguração do Auditório da UEG de Formosa “o espírito republicano que impera em Goiás, que o nosso governador tem praticado com maestria ao administrar o Estado ao lado de todos os prefeitos, de todos os partidos, pelo bem de todos os goianos”, frisou.

O prefeito de Formosa, do MDB, Ernesto Roller, ressaltou que ele e o governador, “politicamente”, estão em “campos opostos”, mas nutrem “um relacionamento institucional de respeito e de trabalho em prol da população”. E sintetizou que “o governador tem tido um tratamento respeitoso com a minha administração e com a minha pessoa, isso eu povo assegurar”.

Zé Eliton garantiu que vai dar continuidade “à linha da convergência, do respeito e da busca de melhorias para o bem de toda a população; sem rancor, sem raiva, e sempre olhando nos olhos das pessoas, com sinceridade, para que possamos fazer de Goiás, cada vez mais, um Estado próspero”, seguindo os passos de Marconi Perillo.

Marconi lembrou que teve a honra de criar, em 1999, a UEG, “por meio da junção de 12 unidades educacionais”; e que graças a essa iniciativa, a UEG chegou “a 45 unidades em todo o Estado, com cursos de Medicina, Engenharia, Direito, Filosofia e outros, uma universidade solidificada”, se tornando no grande legado da Educação de Goiás nos últimos anos.

