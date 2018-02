PSDB realiza debate sobre prévias

O governador Marconi Perillo comandou nesta quarta-feira (7/2), em Brasília, durante a primeira reunião da Executiva Nacional do PSDB, o debate em torno da definição das regras para a realização das prévias que definirão o candidato do partido para a disputa deste ano pela Presidência da República. Presidente do PSDB, o governador Geraldo Alckmin passou a Marconi a condução das discussões sobre as primárias.

Os líderes tucanos elogiaram a condução dos trabalhos por Marconi e acataram a sugestão do governador para a criação de comissão formada por ex-presidentes nacionais da legenda para discussão e definição das regras das prévias presidenciais, a ser apresentada em 24 horas à Executiva Nacional do PSDB. No encontro, os tucanos também acertaram outros detalhes do planejamento para as eleições deste ano, cujo primeiro turno será em 7 de outubro.

Primeiro vice-presidente do PSDB, Marconi foi peça chave na pacificação do partido, que levou Alckmin à presidência. Também participam da reunião o deputado federal e presidente do PSDB em Goiás, Giuseppe Vecci; os governadores do Paraná, Beto Richa, e do Mato Grosso, Pedro Taques; o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE); e o prefeito de São Paulo, João Doria.

Marconi está à frente das principais articulações políticas do PSDB. No sábado, 3, o governador esteve em Cuiabá, onde se reuniu com o governador Pedro Taques e o deputado estadual Nilson Leitão. No encontro, Marconi costurou a pacificação entre os líderes matogrossenses, depois que Taques chegou a cogitar deixar o partido em função de divergências com Leitão, pré-candidato ao Senado.

Marconi foi eleito primeiro vice-presidente do PSDB Nacional em dezembro passado. Junto com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, presidente eleito, eles ficam no comando do partido até 2019. “Marconi teve um gesto de desprendimento, atuou pela unidade do PSDB e por isso se tornou um esteio do partido”, disse Alckmin, à época, em referência à candidatura de Marconi à presidência da legenda.