Comurg alerta para o bom acondicionamento do lixo

Com a chegada do período chuvoso, o cuidado com o acondicionamento correto dos resíduos é essencial para evitar problemas como o entupimento de galerias e, consequentemente, alagamentos. A prefeitura, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), atende toda cidade com a coleta orgânica, remoção de entulhos nas áreas públicas, limpeza dos córregos, varrição, roçagem, dentre outras atividades de limpeza. A coleta, em especial, é feita de segunda-feira a sábado, seguindo um cronograma disponível no site da prefeitura, e contempla todo município.

Ao morador, cabe fazer a separação entre orgânico e reciclável, observar o horário e dia da passagem do caminhão da coleta para disponibilizar seus resíduos em sacos plásticos e bem amarrados, evitando, assim, que eles se espalhem pelas vias. Além disso, o lixo bem acondicionado evita a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e febre chikungunya.

A Companhia recolhe uma média de 38 toneladas de lixo por mês e cerca de 30 mil toneladas de entulhos descartados de forma irregular nas vias públicas. O presidente da Comurg, Denes Pereira, destaca que o lixo acumulado é a principal causa de alagamentos no período de chuvas e alerta que ‘devem ser tomados os cuidados, como evitar deixá-los a céu aberto e em locais inadequados. Sempre acondicionados nas lixeiras, para evitar que entrem nas galerias de águas pluviais e entupam os bueiros”, finalizou.