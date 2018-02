Governo de Goiás inaugura mais uma Escola Padrão Século XXI

Com projeto arquitetônico arrojado e moderno, a Escola Padrão Século XXI Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz de Tempo Integral foi inaugurada pelo governador Marconi Perillo e o vice Zé Eliton, em Formosa, na tarde desta quarta-feira (7/2), e recebeu R$ 4,2 milhões do Goiás na Frente. “Formosa já conta com cinco escolas públicas estaduais funcionando em tempo integral, e uma delas está entre as 40 melhores do Brasil”, apontou a titular da Seduce, Raquel Teixeira.

“Quando se abre uma nova escola, com certeza deixamos de construir, no futuro, cadeias e presídios”, disse Marconi, que vê na educação “a chave que abre oportunidades, um instrumento democratizador, que coloca ricos e pobres no mesmo patamar”, ao recordar que “mais de 100 dessas escolas foram e/ou estão sendo construídas”, sendo “39 no Entorno de Brasília”, todas de tempo integral.

A educação pública de Goiás já conta hoje com mais de 10% das escolas em nível de qualidade da Padrão Século XXI, como a de Formosa, inaugurada hoje. Marconi disse que esse é o padrão concebido por suas administrações, com visão de futuro e que valoriza como deve a Educação. “Este é o presente que preconiza o futuro da Educação”, afirmou.

Os dois, Marconi e Zé Eliton, foram recepcionados com muita alegria por servidores e alunos, que lotaram a quadra da escola, onde fizeram apresentações musicais e homenagens. “Aqui, nessa escola, e na educação, de uma forma geral, nós apontamos caminhos. O governador Marconi Perillo é esse exemplo. Ele veio de família pobre, chegou a governador, e agora trabalha incansavelmente para garantir educação para todas as crianças e jovens”, declarou Zé Eliton.

A secretária Raquel Teixeira observou que “o Ensino de Tempo Integral está conectado com o que há de melhor no mundo, uma forma moderna de preparar os alunos para a vida e para o mercado de trabalho”, e que “essas escolas já se destacam como as melhores do Brasil, isso de acordo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD”.

O diretor da Escola Padrão Século XXI de Formosa, professor Odair, contou que quando entrou na Educação de Goiás, por meio de concurso público, “não tinha concluído o curso superior”, e que, graças ao governador Marconi Perillo, pôde concluir “esse curso, de forma parcelada, na UEG”.

Marconi fez uma balanço das inaugurações em Formosa: “Nós inauguramos em Formosa, há poucos dias, o Instituto Tecnológico, e agora o auditório da UEG, e em breve mais duas escolas, uma no Distrito de Santa Rosa e outra aqui. São 39 Escolas Padrão Século XXI sendo construídas nesse padrão no Entorno de Brasília, todas de tempo integral”.

Escola Padrão Século XXI

A nova escola de Formosa tem ampla área de convivência, 12 salas de aula, quadra poliesportiva, laboratório de ciências e de informática, biblioteca, auditório, administração, sala dos professores e espaço para agremiação estudantil. Até o final do mês de março, mais 30 escolas Padrão Século XXI deverão ser inauguradas.

O colégio faz parte de um grupo de 50 unidades, cujo investimento total, no último ano, incluindo reformas de várias instituições de ensino e construção de diversas quadras esportivas, ultrapassa a casa dos R$ 268 milhões.

Compareceram os secretários Simão Cirineu (Representação de Goiás no Distrito Federal), e Sérgio Cardoso (Articulação Política); os deputados federais Sandes Júnior (PP) e Giuseppe Vecci (PSDB); servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino.