Para Marconi, Zé Eliton vai prosseguir com maestria o trabalho de administrar Goiás e tem toda sua confiança

O vice-governador Zé Eliton, coordenador do Goiás na Frente, é considerado pelo governador Marconi Perillo um “auxiliar fiel, correto, honesto e trabalhador”, que tem percorrido todas as regiões do Estado para ouvir os vereadores, prefeitos, representantes da sociedade e a comunidade geral para tomar as medidas que têm levado Goiás a se destacar como um Estado próspero, que prioriza a educação, gera empregos e renda para os trabalhadores.

E em Formosa não é diferente, onde Marconi e Zé Eliton inauguraram, nesta terça-feira (7/2), o moderno Auditório da UEG, e uma Escola Padrão Século XXI. “Felizmente, o senhor (Zé Eliton) tem os predicados necessários para dar continuidade ao que foi plantado no Estado de Goiás nos últimos anos”, disse o deputado federal Sandes Júnior (PP), que fez parte da comitiva do governador e do vice em Formosa. “Eu fico feliz de fazer parte de um governo que atua de maneira marcante e relevante em todas as áreas”, testemunhou Zé Eliton.

Ele explicou que “é preciso eleger prioridades na administração pública”, assim como ele e Marconi Perillo sempre fizeram, “tomando as medidas necessárias para estancar os efeitos crises da economia”. Enfatizou que “muitos estados sucumbiram, mas Goiás não, trabalhando ao lado dos 170 mil servidores públicos que recebem seus salários rigorosamente em dia”.

À população de Formosa, deu mostras de que vai prosseguir, a partir de abril, o trabalho profícuo realizado por Marconi e ele no governo de Goiás. Disse que o propósito dele é o de continuar “na linha da convergência, do respeito e da busca de melhorias para o bem de toda a população; sem rancor, sem raiva, e sempre olhando nos olhos das pessoas, com sinceridade, para que possamos fazer de Goiás, cada vez mais, um Estado próspero”.

“Eu vou continuar trabalhando no caminho da política moderna, no caminho do saber, porque nação nenhuma vai prosperar sem investir no século do saber”, finalizou Zé Eliton.