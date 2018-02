Prefeitura de Goiânia lança projeto Ginástica Vida Ativa

O projeto Ginástica Vida Ativa foi lançado pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Instituto de Previdência Social do Município (IPSM), com aulas gratuitas para aposentados, pensionistas e servidores ativos, toda segunda e quarta-feira, das 16h às 17h. As atividades são dinâmicas e visam o fortalecimento muscular e das articulações, melhoria da respiração e momentos de entretenimento.

As aulas são ministradas pela professora de educação física Cirene Lopes Botelho, no auditório do IPSM, na avenida B, n.º 155, Setor Oeste. Para participar, não é necessário inscrição.

O presidente do IPSM, Silvio Fernandes, explicou que o projeto Ginástica Vida Ativa integra as ações de diálogo com os segurados e a sociedade, que a instituição tem desenvolvido desde o ano passado. Segundo ele, a cada ano o cronograma de atividades é atualizado de acordo com as demandas e estudos elaborados pela equipe do instituto.

Silvio Fernandes afirma que a Prefeitura de Goiânia tem investido em ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados. Atualmente, Goiânia possui 7.392 aposentados e 1.460 pensionistas vinculados à gestão pública municipal.