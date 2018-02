Sine Goiânia oferece 289 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta quinta-feira, 8, 289 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Do total de vagas, segundo a Diretoria do Trabalho, 127 são exclusivas para pessoas com deficiência.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os candidatos também podem acessar o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis, caso o cadastro e currículo estejam devidamente atualizados. Com o sistema, é possível acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb).

O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android. O Sine orienta que a população sempre atualize o cadastro junto ao MTb.

Ajudante de pintor à pistola 1

Analista contábil 1

Analista de marketing 1

Aprendiz de mecânico ajustador 2

Arrumador no serviço doméstico 1

Arte-finalista 1

Ascensorista 10

Assistente administrativo 18

Atendente de farmácia – balconista 2

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de logistica 1

Auxiliar de manutenção predial 1

Babá 1

Borracheiro 1

Caseiro 4

Churrasqueiro 2

Colchoeiro (confecção de colchões) 1

Confeiteiro 1

Conferente de carga e descarga 1

Consultor de tecnologia da informação 1

Consultor de vendas 1

Costureira de máquina reta 1

Costureira em geral 4

Cozinheiro de restaurante 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Eletrotécnico 1

Encarregado de frios 1

Encarregado de hortifrutigrangeiros 1

Encarregado de obras 2

Engenheiro de alimentos 1

Engenheiro de produção 1

Esteticista 2

Forneiro de padaria 1

Funileiro de automóveis (reparação) 1

Gerente de armazém 5

Labirinteira bordadeira, a mão. 2

Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

Manicure 10

Mecânico 2

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de automóvel 2

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 2

Mestre de obras 1

Montador 2

Motofretista 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Motorista de kombi 2

Nutricionista 2

Operador de grua 4

Operador de máquinas fixas, em geral 14

Pasteleiro 2

Pedreiro 2

Preparador de tintas 1

Programador de computador 1

Promotor de vendas 3

Recepcionista de hotel 2

Representante comercial autônomo 4

Soldador 1

Supervisor de costura do vestuário 1

Tecnólogo em eletrônica 1

Torneiro mecânico 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 2

Técnico de manutenção de computador 2

Técnico de manutenção eletrônica 1

Técnico de manutenção industrial 1

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico eletrônico 1

Técnico em segurança do trabalho 2

Vendedor pracista 8

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



Agente de passagens 1

Arrumadeira de hotel 1

Auxiliar contábil 2

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de linha de produção 1

Empacotador, a mão 1

Enfermeiro 1

Garçom 1

Promotor de vendas 2

Recepcionista atendente 5

Servente de limpeza 89

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vendedor interno 1

Vigilante 20