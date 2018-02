Filme Extraordinário será exibido para diretores de escolas

Os diretores da rede pública estadual de Goiânia e de Aparecida de Goiânia estão sendo convidados a participar de uma sessão especial do filme Extraordinário, nesta segunda-feira, 12/2, no Cinema Lumière, no Shopping Bougainville, na capital. A secretária de Educação, Cultura e Esporte Raquel Teixeira também participará da programação.

O objetivo do evento promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), é chamar a atenção dos gestores escolares para a importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Após a sessão, que não terá custos para os convidados, haverá uma palestra com o membro do comitê científico do EduLab 21 do Instituto Ayrton Senna e professor de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Daniel Santos, sobre o tema.

“A Secretaria tem desenvolvido um trabalho que busca tratar de forma intencional as habilidades socioemocionais nas unidades. Esta iniciativa é fruto de uma parceria com o Instituto Ayrton Senna”, acentua o superintendente de Gestão Pedagógica da Seduce, Marcelo Jerônimo.

O longa-metragem, indicado ao Oscar de melhor maquiagem, conta a história de Auggie Pullman (Jacob Tremblay), um garoto que nasceu com malformação congênita no rosto, o que fez com que ele passasse por 27 cirurgias plásticas.

O drama, que tem como uma das protagonistas a atriz Julia Roberts no papel de Isabel Pullman, é um recorte da pré-adolescência de Auggie. O longa retrata a chegada do garoto de dez anos à escola regular, onde ele precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado.