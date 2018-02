Instituições têm até dia 16 para aderir ao Programa Mais Alfabetização

Escolas da rede municipal ou estadual de todo o Brasil têm até o dia 16 de fevereiro para aderir ao Programa Mais Alfabetização, do Ministério da Educação (MEC). A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) de Goiânia fez adesão ao novo programa e as 163 instituições que atendem turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental precisam se cadastrar.

A proposta tem como objetivo fortalecer e apoiar escolas no processo de alfabetização, com foco em aprimorar a experiência dos alunos nas áreas de leitura, redação e matemática. O programa prevê o reforço do trabalho do professor com a participação de um assistente, que serão estudantes de pedagogia e licenciatura.

O Programa Mais Alfabetização foi criado pela Portaria MEC n°4/2018 e tem disponível mais de 500 milhões para a execução. Os recursos financeiros são do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e serão gastos com compra de material e custeio dos assistentes. Os auxiliares atuarão cinco horas semanais na turma escolhida, podendo auxiliar mais de uma turma por semana.

De acordo com Maria da Luz, gerente de projetos da SME, é importante que as escolas se cadastrem o mais rápido possível. “Das 163 unidades educacionais que atendem as turmas de ciclo I , 76 já aderiram. Basta o diretor entrar no site do PDDE interativo e se cadastrar. Qualquer dúvida, estamos à disposição das escolas, pelo telefone 3524-5057”, afirma.

Serviço

Adesão ao Programa Mais Alfabetização

Data: Até 16/02

Local: site do PDDE interativo

Contato: Assessoria de Comunicação da SME