Iris visita obra no bairro Goyá

O Prefeito Iris Rezende visita a obra de remodelação e sinalização da rotatória da Avenida Santa Maria, com Avenida Felix de Bulhões, no Bairro Goya, nesta sexta-feira, 9, às 9 horas. Como medida para melhorar o tráfego nas vias da região do Bairro Goyá a SMT promoveu a retirada de rotatória e implantou semáforos com tempo para pedestre no cruzamento.

O secretário Fernando Santana afirma que esta intervenção está de acordo com a determinação do prefeito para que a segurança de todos os usuários de nossas ruas e avenidas seja a prioridade da SMT.

O grande fluxo de veículos, em especial de caminhões, foi o principal motivo para que SMT promovesse as mudanças. “Sugerimos atenção dos condutores ao seguirem a nova sinalização de trânsito do cruzamento”, finalizou Fernando Santana.