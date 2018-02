Museu de Arte de Goiânia recebe exposição individual de Iza Costa

O Museu de Arte de Goiânia (MAG) realiza no próximo dia 20 de fevereiro, às 19 horas, a abertura da exposição individual da artista plástica Iza Costa. Intitulada ‘Memórias’, a mostra reúne colagens, assemblagens, desenhos, jóias, pinturas e objetos de uma das artistas mais representativas da arte comteporânea em Goiás.

A exposição ficará aberta ao público até o dia 1° de abril e as visitas poderão ser feitas de terça à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Sábados, domingos e feriados das 8h às 18h. Agendamento pelo telefone 3524 1190.

‘Memórias’



A exposição individual intitulada ‘Memórias’ é composta pelas categorias: assemblagens, colagens, desenhos, jóias, pinturas e objetos, que vão para além da superfície nada rasa de sua exímia criatividade e construção se reconfigurando e escapando das reduções narrativas, levando-a à franqueza dos seus interesses, ao mesmo temponos chmando atenção para o fato de como elas são apresentadas, à medida em que adota o mesmo receituário do seu estilo e nos mostrando o voluntarismo dessa adoção em uma obra que repensa e revitaliza as características básicas de toda uma existência.

Iza Costa



A artista plástica goiana realizou dezoito individuais no Brasil e Exterior e participou de mais de cem exposições coletivas em vários países. Participou ainda de três Bienais, sendo duas no Brasil e uma na Irlanda do Norte.

No ano passado, realizou o maior mural de rua do Centro-Oeste: 840 mts 2 , na rua 3, esquina com rua 7, no Centro de Goiânia. Ao todo, até agora, obteve 14 prêmios.

Para chegar a estes números, foi preciso a Iza uma formação sólida: Escola Goiana de Belas Artes, Universidade Católica de Goiás e Universidade do México, onde aprendeu história da arte e as técnicas da pintura, desenho, mural, litografia e água forte. E a artista tem deixado rastros firmes, integrando acervos na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente na América Latina, onde 150 trabalhos seus estão na Escola de Arte do Peru e na Universidade Autônoma do México.

Sua obra é referência nos dicionários Delta Larousse, Roberto Pontual e Arte no Centro-Oeste, de Aline Figueiredo. É também destaque no livro “Arte Hoje, o processo em Goiás visto por dentro”, de PX Silveira e Betúlia Machado, além de figurar no “Livro Mundial da Gravura”, editado nos Estados Unidos, S.Smith ed. Bala Cynwyd. P A.

Serviço:

Assunto: Abertura da exposição ‘Memórias’, da artista plástica Iza Costa

Data: 20 de fevereiro

Hora: 19h

Visitação: de 21 de fevereiro a 1° de abril

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG), localizado no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste.