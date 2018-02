Marconi e Zé Eliton entregam, ainda em fevereiro, mais 30 obras em 22 municípios

O governador Marconi Perillo e o vice Zé Eliton retoma por Inaciolândia, nesta quarta-feira de Cinzas, 14, o rush de entregas do programa Goiás na Frente. Até o final do mês, eles percorrerão 22 municípios, entre eles Goiânia, para entregar mais 30 obras realizadas com recursos do programa.

Em Inaciolândia, Marconi e Zé Eliton inauguram trecho de 33 quilômetros da Rodovia Estadual GO-206, com investimento de R$ 5,94 milhões. Na sexta-feira, eles seguem para Uruana, onde entrega a reconstrução da GO-154, no trajeto até Carmo do Rio Verde, com 16 quilômetros de extensão.

A agenda prossegue pelo interior do Estado, com a entrega de rodovias, moradias e outros benefícios. Um dos pontos altos é a inauguração do presídio de alta segurança de Anápolis, com 300 leitos, marcada para esta sexta-feira, às 8 horas da manhã.

Desde que deu início à maratona, que teve uma pausa na última sexta-feira em função do carnaval, o governador já entregou 23 obras, beneficiando 31 municípios em Goiás inteiro. São estradas, escolas, unidades de saúde, presídio e casa de semiliberdade e vêm por aí ainda casas, mais estradas, duplicações, pontes, outras unidades de saúde, Credeqs, mais presídios, entre outras obras.

Marconi comanda o calendário de entregas do Goiás na Frente até dia 7 de abril, quando se desincompatibiliza do cargo, mas as inaugurações prosseguem até dia 30 de junho. A partir do dia 8 de abril, o vice-governador José Eliton assume o comando do Palácio das Esmeraldas e prossegue com as entregas de obras no Estado inteiro.

Considerado o maior programa estadual de investimentos em andamento no Brasil, o Goiás na Frente está aplicando R$ 9 bilhões em obras de infraestrutura econômica. São R$ 5 bilhões em recursos próprios do Tesouro Estadual, R$ 1 bilhão por meio de parcerias com a União, e R$ 3 bilhões da iniciativa privada. Dos R$ 5 bilhões em verbas do Estado, R$ 500 milhões estão reservados para os municípios, para que os prefeitos realizem, por meio de convênio com o Governo de Goiás, as obras prioritárias nos municípios.