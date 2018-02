Nona edição do Paralelo 16º começa nesta sexta-feira

Mostra de dança profissional apresentará 12 espetáculos, nacionais e internacionais, em ruas, bares e teatros da capital, entre os dias 16 e 25 de fevereiro. Cenas urbanas, cenas livres e cenas proibidas são os diferenciais desta edição.

O evento de dança profissional mais aclamado de Goiás está de volta a Goiânia, em sua nona edição. Entre os dias 16 e 25 de fevereiro, logo após o Carnaval, o Paralelo 16º apresentará treze espetáculos ao público da capital, dos mais diversos estilos e nos mais diversos espaços: teatros, parques, praças e bares de nossa cidade.

As apresentações são divididas em três eixos: cena aberta (nas ruas), cena livre (nos teatros) e cena proibida (para maiores de 18 anos, no Hermeto Bar e no Teatro Goiânia), a grande novidade desta edição. Também serão oferecidas duas aulas públicas. Todas as atividades são gratuitas, mas o evento promove uma campanha de arrecadação de mantimentos para Vila São José Bento Cottolengo (Trindade/GO), solicitando aos espectadores a doação de um quilo de alimento não perecível.

Entre os convidados estão Cabaré Rosa Grená (GO); Virtual Cia. de Dança (São José do Rio Preto/SP); Nômades Grupo de Dança (GO); Grupo PlanoP (GO); Balé do Teatro Castro Alves (BA), Grupo Contemporâneo de Dança (GO); Giro 8 Cia de Dança (GO); Nalini Cia. de Dança (GO). O encerramento será do Grupo Pablo Rotemberg, da Argentina, que apresentará no Teatro Goiânia o espetáculo La Wagner, aclamado ela crítica e proibido para menores de 18 anos.

O Paralelo 16º é uma realização da Quasar Cia de Dança, da Associação Quasar de Cultura e da Arte Brasil Eventos. O projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, por meio da SEDUCE/Governo de Goiás e conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal – Governo Federal.

Espetáculos para todos os gostos

De acordo com Vera Bicalho, diretora e idealizadora do Paralelo 16º, esta edição traz a uma novidade: os espaços a serem ocupados não são somente aqueles convencionais da dança. Ao contrário, a proposta é invadir a cidade e se apropriar de sua arquitetura e espaços urbanos, se aproximando, inclusive, do público da cena noturna de bares da capital. “São espetáculos nas ruas e praças, e espetáculos que conversam com a cidade e espetáculos apresentados em espaços alternativos, que se infiltram nos espaços underground”, explica Vera.

A Mostra de Dança Contemporânea nasceu no ano de 2005 e desde então vem se consolidando como uma das agendas de dança, e das artes cênicas, mais importantes do Estado, atingindo não somente o público, mas os próprios profissionais de dança de Goiás, do Brasil e do mundo. “Uma mostra profissional como esta, que já entrou no calendário nacional dos eventos brasileiros de dança, reverbera conhecimento através dos espetáculos e suas produções, fazendo com que todos possam ter outras referências de dança. Os artistas também se beneficiam dessa troca, através do aprimoramento profissional, estético, criativo e técnico. Além disso, o Paralelo 16º, desde sua primeira edição, procura formar o público da nossa região para o que vem sendo produzido no cenário da dança mundial”, comenta Vera.

Destaque internacional

Um dos pontos altos desta edição será o espetáculo do grupo argentino Pablo Rotemberg, “La Wagner”, no último dia do evento. O público assistirá a quatro mulheres, como quatro Valquírias, que acompanham a música de Richard Wagner e atacam com a difícil tarefa de desarmar estereótipos e denunciar os preconceitos relacionados à feminilidade, violência, sexualidade, erotismo e pornografia. “É um espetáculo extremamente forte, impactante, que trata de questões pertinentes ao universo feminino, suas lutas, anseios, desejos, sexualidade, violência. Trata de questões humanas profundas e íntimas através de um espetáculo de contrastes. Há um choque entre a banalidade e o sublime, o irreverente e o consagrado”, define Bicalho.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Data Programação 16/FEV (SEX) 16h às 18h – Local: Gelb Zirkus – Aula pública: Técnicas de dança aérea – Grupo: Virtual Cia. de Dança (SP) 22h30 – Local: Hermeto Bar – Espetáculo Os boys do Rosa Grená – Grupo: Cabaré Rosa Grená (GO) – classificação: 18 anos 17/FEV (SAB) 17h30 e 19h – Local: Guindaste na Rua 23 esq. c/ 3 – Centro (sujeito a alteração) – Espetáculo: Desculpe o transtorno – Grupo: Virtual Cia. de Dança (SP) – classificação: Livre 20h – Local: Teatro Goiânia Ouro Espetáculo: Dança boba – Grupo: Ateliê do Gesto (GO) – classificação: Livre 18/FEV (DOM) 10h – Local: Feira do Cerrado – Espetáculo: Nômades EmDerivação – Grupo: Nômades Grupo de Dança (GO) – classificação: Livre 18h – Local: Praça do Sol – Espetáculo: O ímpeto do pavão – Grupo: PlanoP (GO) – classificação: Livre 20/FEV (TER) 19h30 às 21h30 – Local: Escola Dança & Cia – Aula pública: Princípios do Anatomy Ballet – Tassiana Stacciarini (GO) 22/FEV (QUI) 20h – Local: Teatro Goiânia – Espetáculo: LUB DUB – Grop: Balé Teatro Castro Alves (BA) – classificação: Livre 23/FEV (SEX) 20h – Local: Teatro Goiânia – Espetáculo: Cartas de Frida – Grupo Contemporâneo de dança (GO) – classificação: Livre 21h – Local: Teatro Goiânia – Espetáculo: Sr. Will – Grupo: Giro8 Cia. de Dança (GO) – classificação: 14 anos 22h30 – Local: Hermeto Bar – Espetáculo: Queer – Grupo: Nalini Cia. de Dança (GO) – classificação: 18 anos 24/FEV (SAB) 20h – Local: Teatro Goiânia – Espetáculo: Rubedo – Grupo: Companhia de Dança Siameses (SP) – classificação: 14 anos 21h – Local: Teatro Goiânia – Espetáculo: Sobre a pele – Grupo: Das Los Grupo de Dança (GO) – classificação: Livre 22h30 – Local: Hermeto Bar – Espetáculo: Ainda assim – Grupo Contemporâneo de Dança (GO) – classificação: 18 anos 25/FEV (DOM) 20h – Local: Teatro Goiânia – Espetáculo: La Wagner – Grupo: Pablo Rotemberg (ARG) – classificação: 18 anos