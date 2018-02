Servidores federais de Goiás promovem ato contra reforma da Previdência

Representantes de mais de quinze categorias que integram a Frente dos Servidores Federais em Goiás (FSF-GO) e a União dos Policiais do Brasil-Goiás vão realizar um ato pacífico em Goiânia nesta sexta-feira (16/2). O objetivo é protestar contra a reforma da Previdência e manifestar a favor da valorização do serviço público.

A concentração do ato, que deve reunir mais de 800 pessoas, será às 8 horas na porta da Assembleia Legislativa de Goiás. O grupo de servidores públicos federais vai seguir em caminhada até o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, onde haverá panfletagem e adesivaço nos carros. No local, líderes classistas vão se revezar em um carro de som para protestar contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer.

“Será uma oportunidade de mostrar ao povo as mentiras que o governo Temer está contando. Não existe excesso de servidor no Brasil, muito pelo contrário, há uma enorme defasagem em todas as áreas. Sem falar que a reforma Previdência vai prejudicar muita gente. As coisas não são com eles contam”, afirma o presidente do SinPRF-GO e um dos representantes da FSF-GO, Paulo Afonso Silva.