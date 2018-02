Câmara de Inhumas entrega títulos de cidadãos a Ronaldo Caiado e Íris de Araújo

A Câmara Municipal de Inhumas vai conceder no próximo dia 16 de fevereiro (sexta-feira), às 19h30, os títulos de cidadãos inhumenses ao senador Ronaldo Caiado (Democratas) e à primeira-dama de Goiânia, Íris de Araújo (MDB). As propostas foram apresentados por vereadores do MDB e Pros.

O vereador Leandro Essado (MDB), que está em seu segundo mandato e por duas vezes ocupou a presidência da Câmara, é o autor da propositura para o senador Ronaldo Caiado. Segundo ele o decreto legislativo foi aprovado em 2016.

Para ele é uma honra homenagear um parlamentar com uma vasta contribuição ao Estado de Goiás. “Ronaldo Caiado tem muitos serviços prestados para Goiás. O trabalho dele é pautado pela ética, pela boa índole, pelo respeito ao cidadão. É um homem que está sempre combatendo as mazelas do atual governo, em todas as áreas. É isso que Goiás precisa”, afirmou.

Leandro Essado também destacou a defesa do senador em relação ao agronegócio, tão forte em Goiás. “É um defensor nato de todos os produtores rurais, principalmente os pequenos. Tenho certeza de que Inhumas aguarda ansiosa para recebê-lo no próximo dia 16”, afirmou.

Já a proposta de título de cidadã inhumense para a ex-deputado Íris de Araújo partiu da presidente interina da Casa, Vireni Vila Verde (Pros). “A Dona Íris é destaque no cenário político nacional e sempre apresentou inúmeras emendas a Inhumas. Enquanto mulher e política, sempre me espelhei nela”, afirma a vereadora.

O senador Ronaldo Caiado falou da alegria em receber esta homenagem, especialmente na companhia da primeira-dama de Goiânia, por quem tem grande admiração. “É uma honra muito grande receber este reconhecimento em uma cidade tão importante histórica e politicamente para Goiás. Fico ainda mais feliz por ser ao lado de uma pessoa tão querida quanto Íris Araújo, uma mulher forte, aguerrida e que sempre lutou pelo bem das pessoas deste Estado”, elogiou o senador.