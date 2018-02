Em entrevista exclusiva à nova TBC, Irapuan promete aproximar polícia do cidadão

Reformulada, a nova Televisão Brasil Central (TBC) saiu na frente da concorrência com uma entrevista exclusiva com o ex-governador Irapuan Costa Júnior na noite desta quarta-feira, horas antes dele assumir o cargo de secretário de Segurança Pública. Na entrevista, Irapuan prometeu aproximar a polícia do cidadão, respondeu a perguntas da jornalista Denyse Parreira e da população.

“Polícia e cidadão são parceiros na luta contra criminalidade. É preciso aproximá-los para combaterem juntos a violência”, afirma Irapuan. A equipe que rodou pelas ruas de Goiânia ouviu dois entrevistados – Cláudia Diniz, de Bonfinópolis, e Mariângela Faria, da Vila Morais – que reclamaram da sensação de insegurança no Estado. O futuro secretário ponderou que os índices de violência caíram sensivelmente na gestão do atual titular da SSP, Ricardo Balestreri, mas que para outras medidas serão necessárias para mudar a sensação iminente de perigo que afeta a população.

“Estou analisando a melhor maneira de fazer isso, se é aumentando o policiamento ostensivo nas ruas, se é colocando mais policiais nos terminais rodoviários, ainda não decidi. Mas adianto que estamos pensando em diminuir o efetivo do batalhão ambiental e colocar parte deste efetivo nas ruas. É claro que o meio ambiente é importante, mas a segurança do cidadão é mais”, afirmou Balestreri.

O espectador Pedro Bertin perguntou ao futuro secretário qual a opinião dele sobre a grade curricular dos militares, e ele respondeu que em breve chegarão às ruas policiais ainda mais bem treinados do que os da geração anterior, em função de mudanças na grade preparatória promovidas por Balestreri. Além de melhor preparados, diz Irapuan, os policiais serão ainda mais valorizados na sua gestão. A posse do novo auxiliar do governo acontece nesta quinta-feira, às 14 horas, no Palácio das Esmeraldas.

Nova TBC

Sob comando do jornalista João Bosco Bittencourt, novo presidente da Agência Brasil Central (ABC), a TBC passa por mudanças radicais em sua programação jornalística, com boletins de hora em hora e cobertura dos fatos em tempo real. A ideia é fazer um canal de notícias mais quente e sintonizado com os interesses dos telespectadores. A entrevista exclusiva com Irapuan é um marco desta nova fase.