“Goiás jamais vai retroceder”, afirma Zé Eliton 

“Goiás vai continuar pra frente. Jamais vai retroceder no tempo, porque aqui ninguém é caranguejo pra andar para trás”, declarou na tarde de quarta-feira (14/02) o vice-governador Zé Eliton, ao inaugurar obras na região Sul do estado. Ele representou o governador Marconi Perillo nos municípios de Inaciolândia e Cachoeira Dourada.

“Nós seguiremos no ciclo do desenvolvimento, modernidade, oportunidade para todos cidadãos goianos”, disse Zé Eliton, em Inaciolândia, ao inaugurar empreendimentos do Programa Goiás na Frente. Ele lembra que Marconi tem feito um governo republicano e que seguirá na mesma linha. “Arrogância, bravata não é conosco. Somos compreensão, convergência e republicanismo em todas nossas ações “, declara.

“Terei o mesmo compromisso do governador Marconi, sem discriminação a partidos, buscando soluções para os problemas”, acentua Zé Eliton. “Vamos seguir construindo um estado que se revela a cada dia como um dos melhores do país”, afirma.

O vice-governador lembra que, mesmo em tempo de crise, o governo do estado não atrasou vencimentos dos servidores, aumentou salários dos policiais e mantém fortes investimentos. “Essa é a agenda da esperança, do trabalho, da responsabilidade, e vamos mantê-la”, disse.

As obras

A primeira inauguração se deu à entrada de Inaciolândia, quando o governo entregou à comunidade o trecho da rodovia GO-206, que liga o município ao distrito de Almerindonópolis (Cachoeira Dourada), numa extensão de 32 quilômetros.

A obra de melhoramento da via foi executada pela Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), com investimentos no valor de R$ 5.940.000,00 milhões, do Goiás na Frente, o programa do governo do estado que prevê mais de R$ 9 bilhões em investimentos.

Dentre outros serviços na GO-206, a Agetop realizou obras de revitalização da pista pavimentada, com reparos e aplicação de microrrevestimento e implantação de sinalização vertical e horizontal. A obra beneficia diretamente os mais de 6 mil habitantes de Inaciolândia, município situado às margens da rodovia, além de beneficiar toda a região.

O prefeito Francisco Antônio Castilho, o Chiquinho, recebeu a comitiva do vice-governador e agradeceu os investimentos no seu município. Participaram, ainda, da cerimônia, entre outras autoridades, os deputados federais Flávia Morais e João Campos, o deputado estadual Álvaro Guimarães e prefeitos de municípios vizinhos.

Álvaro Guimarães destacou os benefícios do governo na região, entre eles, R$ 45 milhões na rodovia que liga Cachoeira Dourada a Itumbiara, que já está com mais de 18 quilômetros concluídos. A deputada federal Flávia Morais observa que, com o Goiás na Frente, o governo não só realiza obras, mas também repassa recursos para todos os municípios. “O programa também investe na ampliação dos programas sociais, como o Jovem Cidadão. Digo sempre que a juventude precisa de oportunidades, e o programa faz isso, dá oportunidades”, disse.

O deputado federal João Campos afirma que a obra entregue à população é resultado de um diálogo entre o município e o estado. O prefeito Chiquinho informa que, em breve, deverá assinar com o governo estadual o convênio no valor de R$ 1 milhão para o recapeamento de vias da cidade.

Praça

Na mesma tarde, o vice-governador Zé Eliton esteve no distrito de Nilópolis, onde visitou a Praça Municipal “João Rosa Veloso”, construída pela prefeitura de Cachoeira Dourada. As obras começaram em novembro do ano passado e teve a sua primeira etapa concluída recentemente. A segunda etapa inclui a construção de três quiosques ao lado da praça. Os investimentos somam R$ 150 mil.

Cachoeira Dourada também terá R$ 1 milhão do programa Goiás na Frente e destinará R$ 800 mil para a pavimentação asfáltica de vias urbanas e R$ 200 mil para a construção de uma outra praça na sede do município. A cidade, que é um dos importantes destinos turísticos do estado, está sendo beneficiada, também, com a reconstrução da rodovia velha que liga o município à Itumbiara.

O município sedia a usina hidrelétrica de mesmo nome, e cuja construção deu origem ao Lago Dourado. As águas quentes e salgadas atraem turistas de todo o país.

Durante a solenidade na praça municipal de Nilópolis, entregue na sua primeira etapa à comunidade, a prefeita Natalia Camardelli Prates disse que, sem a parceria do governo e de parlamentares, seria impossível dar qualquer passo. “Tivemos um ano difícil, mas colocamos as contas em dia e terminamos as obras da gestão anterior. Agora vamos começar as nossas e, com a parceria do governo, logo estaremos realizando novas inaugurações”, disse.

Participaram da solenidade em Nilópolis, entre outras autoridades, o deputado estadual Lucas Calil, os prefeitos de Itumbiara, Inaciolândia, Castelândia, Bom Jesus e Maurilânia e a presidente da Associação Quilombola Córrego do Nhambu, Núbia Teodoro.