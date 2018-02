Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta tributo ao maestro Joaquim Jayme

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, juntamente com o Coro Sinfônico de Goiânia e metais da Banda Juvenil de Goiânia, realiza no próximo dia 20 de fevereiro um tributo ao maestro Joaquim Jayme. A homenagem será no Teatro Sesi, às 20h, e os ingressos podem ser obtidos levando 2 quilos de alimento não perecível ou 1 livro literário. O concerto terá a regência do maestro Eliseu Ferreira.

O tributo a Joaquim Jmayme vai apresentar um repertório com composições próprias e arranjos feitos por ele ao longo de sua carreira. Antes de concerto, uma exposição sobre a vida do maestro estará aberta ao público, no salão do teatro.

Programação:



Composições de Joaquim Jayme (1941-2017)

Hino do Estado de Goiás (?)

Manhã de Goiânia (1982)

Menina de Vila Boa (1982)

Cavalhadas, Percussões, Pirineus (1995)

Quatro Peças para Cordas (1968)

Hino do Aniversário de Goiânia (?)

Intervalo

Arranjos de Joaquim Jayme (1941-2017)

Tedy Vieira/Luizinho – Menino da Porteira

Joaquim Santana – Noites Goianas

Aram Khachaturian (1903-1978)

Valsa da Suite Mascarado

Maurice Ravel (1857-1937)

Bolero

Dimitri Schostakovich (1906-1975)

Abertura Festiva em Lá Maior, Op. 96

Regência: Eliseu Ferreira