Após cinco anos fechado, Ciams Urias Magalhães é reaberto

Depois de cinco anos fechado, o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Urias Magalhães reabrirá suas portas neste sábado, 17, às 9 horas. Além do serviço de urgência 24 horas, a unidade será reinaugurada pelo prefeito Iris Rezende e pela secretária de Saúde, Fátima Mrué, como um centro de especialidades médicas e odontológicas.

Com atendimento interrompido desde 2013, a reabertura da unidade, segundo a secretária Fátima Mrué, está sendo possível após esforços empreendidos pela atual gestão. ‘O Ciams Urias Magalhães reforçará a assistência em saúde dos moradores da região Norte da cidade. No local, serão oferecidos serviços ambulatoriais e também de urgência e emergência 24 horas por dia’, garante.

As obras foram retomadas em junho do ano passado, durante o primeiro Mutirão da Prefeitura realizado nesta administração. Inicialmente, o local recebeu serviços na parte elétrica, hidráulica, de serralheria e pintura. Com uma nova fachada, o Ciams também recebeu novas instalações elétricas e hidráulicas, pintura geral e novos equipamentos. O piso foi restaurado e as recepções estão aptas à atender a população.

As melhorias foram realizadas por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). A limpeza foi realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e a segurança 24 horas ficou por conta da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Para o prefeito Iris Rezende, a reinauguração da unidade confirma que a Saúde é uma das prioridades da administração. ‘Além de entregar unidades totalmente equipadas, como o Ciams Urias Magalhães e a urgência do Ciams Novo Horizonte, estamos promovendo mudanças estruturais nos Cais e construindo a Upa Jardim América e a Maternidade Oeste. Por isso, dentro de pouco tempo Goiânia será exemplo para o Brasil pelas significativas mudanças que estamos realizando’, garante.

Serviços oferecidos

Com a entrega da unidade, a população terá acesso à uma Sala de Vacinação, com todas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e poderá realizar atendimentos com cardiologistas, angiologistas, otorrinolaringologistas, pneumologistas, fonoaudiólogos e nutricionistas. Para atendimentos ambulatoriais, os pacientes deverão ser encaminhados por profissionais em unidades básicas.

Na unidade também funcionará o 5° Centro de Especialidades Odontológicas de Goiânia (CEO). Haverá cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal que vão orientar crianças, adolescentes, adultos e idosos quanto à prevenção de doenças bucais e também oferecerão tratamento dentário nas áreas de endodontia (canal), periodontia, cirurgia bucomaxilofacial e odontopediatria.

Atendimentos de urgência

Os usuários que precisarem de atendimentos de urgência ou emergência deverão se dirigir ao Ciams Urias Magalhães ou em casos graves serem encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio do telefone 192.

Na unidade, o paciente passará por uma avaliação para definir a gravidade do caso para ser atendido conforme a classificação de risco. A prioridade de atendimento será definida pelos enfermeiros de acordo com o quadro clínico dos pacientes.