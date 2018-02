Coronel Sílvio Vasconcelos assume Comando-Geral da Polícia Militar

“Não vamos dar trégua à criminalidade. Nossa missão é garantir qualidade de vida ao cidadão com um policiamento de proximidade”, afirmou o coronel Sílvio Vasconcelos nesta quinta-feira (15/02), ao assumir o Comando-Geral da Polícia Militar. Ele foi empossado pelo governador Marconi Perillo, o vice-governador Zé Eliton e o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior.

Em seu discurso, o governador Marconi Perillo destacou o trabalho da Polícia Militar no combate ao crime. “Minhas palavras são de respeito, carinho e gratidão. A PM goiana é uma das mais respeitadas do Brasil”, disse. Também lembrou dos investimentos do Governo de Goiás na corporação. “Buscamos sempre colaborar para que a Polícia Militar continue sendo respeitada, valorizada e prestigiada. Nossa luta diária é para oferecer as melhores condições de trabalho”, explicou.

O vice-governador Zé Eliton destacou os avanços obtidos em Goiás no combate à criminalidade. “Vamos consolidar o Estado como o maior em número de políticas de segurança pública do Brasil”, declarou.

Para o titular da SSP, Irapuan Costa Júnior, é preciso aproximar a polícia da comunidade. “Faremos um trabalho focado na união de esforços para garantir ainda mais sensação de segurança à população”.

O coronel Divino Alves, que deixou o cargo, teve seu trabalho elogiado por todas as autoridades que participaram da solenidade. Ao discursar, agradeceu ao governador pela confiança em seu trabalho. “Foi uma grande honra comandar essa corporação. Nossos policiais foram valorizados com reajustes salariais, novos armamentos e viaturas”, completou.

Também estiveram presentes o secretário de Assuntos Estratégicos, Ricardo Balestreri; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Carlos Helbingen; o diretor-geral de Administração Penitenciária, coronel Edson Costa, além de deputados estaduais, prefeitos, comandantes de batalhões e familiares dos policiais.

Novo comandante

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, coronel Sílvio Vasconcelos ingressou na Polícia Militar em 1987. Já comandou a Região de Goiatuba, a Região Noroeste de Goiânia e integrou o sub-comando da Academia da PM.

Foi superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças da Governadoria da Casa Militar. Há dois anos, ocupa o cargo de chefe de Estado Maior da Polícia Militar.