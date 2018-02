Obras em trecho danificado da Marginal Botafogo são iniciadas

Uma adutora da rede de esgoto da Saneago se rompeu na manhã desta sexta-feira, 16, e danificou parte da Marginal Botafogo sentido Norte Sul, logo após a ponte da Rua 301 e antes da Rua 67-A. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e da empresa de saneamento já estão no local executando as obras de reparos.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Francisco Ivo, o local que sofreu dano não é o mesmo que recebeu reparos e que a Prefeitura está buscando recursos que possibilitam a recuperação definitiva da via. “Por determinação do prefeito Iris Rezende, estamos indo ao Ministério de Integração para a liberação de recursos que restaurem toda a Marginal”, destaca.

Sobre o tráfego no local, a Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMT) fez a interdição parcial, com possibilidade de interdição total no trecho, dependendo do andamento das obras que vão durar todo o fim de semana.