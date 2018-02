Obras na Ponte da Avenida Padre Monte chegam à fase final

Welcome! Log into your account

Por sua vez, os motoristas que seguem no sentindo contrário devem utilizar as avenidas Felipe Camarão e, em seguida, a Barão de Mauá até a Leste Oeste.

Segundo o titular da Seinfra, Francisco Ivo, a previsão é de que os serviços sejam concluídos até na próxima semana. “Queremos finalizar as obras antes do previsto e liberar o tráfego para a população”, afirma.

O trabalho de manutenção da ponte da Avenida Padre Monte, na divisa do Bairro Goiá com o Setor Tropical Verde está em fase final e será entregue já na próxima semana. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), a ação é preventiva e tem o objetivo de conter uma erosão que estava se formando na parte inferior da estrutura.

