Terceira edição de “Conhecer Confaloni” será lançada em exposição do artista no MAC Goiás

O galerista, crítico de arte e produtor cultural Px Silveira lançará a terceira edição de Conhecer Confaloni neste sábado, 17, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), unidade da Seduce no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A entrada é franca e todos os presentes receberão um exemplar do livro gratuitamente.

O MAC sedia a exposição “ABC Confaloni – Modernidade inaugural e outras obras até o dia 25 de fevereiro, dentro das comemorações do centenário de nascimento do artista italiano que viveu em em Goiás. “É mais um motivo para ver – ou rever – esta exposição internacional com mais de 300 obras de Confaloni. Algo difícil de se repetir pelos próximos anos”, avalia Px.

Conhecer Confaloni é fruto de extensa pesquisa do autor, que se deslocou às cidades por onde esteve o frei, inclusive em seu país natal, a Itália. Px pôde, assim, assim traçar uma biografia minuciosa, escrita de maneira leve e que consegue transmitir ao leitor toda riqueza da vida e da obra deste que foi o introdutor da Arte Moderna no Centro-Oeste brasileiro. O livro já recebeu prêmio da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), que realizou sua 1ª edição em 1993. A reedição da obra é um projeto contemplado pelo Fundo Cultural do Estado de Goiás, pela Seduce e pelo Governo de Goiás.

Confaloni

Giuseppe Confaloni nasceu em Grotte di Castro, Itália, em 1917. Chegou a Goiás em 1950 como parte da missão evangelizadora da Igreja Católica na América. Sua primeira tarefa foi pintar os afrescos da Igreja do Rosário, na antiga capital do Estado, a cidade de Goiás.

Já em Goiânia, pintou também os afrescos da Igreja de São Judas, no Setor Coimbra, da Estação Ferroviária de Goiás e da antiga sede da Companhia Energética de Goiás (Celg), prédio hoje ocupado pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Fundou a Escola Goiana de Belas Artes – primeira escola de arte, precursora do movimento modernista e fomentadora da arte em Goiás. Entre os artistas influenciados por Confaloni estão nomes referenciais das artes visuais no Estado, como Amaury Menezes, Siron Franco e Ana Maria Pacheco.