Agetul entrega novo parklet em Goiânia

Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), inaugurou nesta sexta-feira, 16, mais um parklet. A nova estrutura foi instalada na Rua 137, número 42, no Setor Marista.

De acordo com o presidente da Agetul, Alexandre Magalhães, já são seis parklets instalados na Capital. ‘As estruturas ficam disponíveis à comunidade 24 horas por dia, assim como qualquer calçada. Os parklets são locais de lazer e convivência em espaços que antes eram ociosos’, afirma.

Em Goiânia, a solicitação para a instalação de parklets podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas e seguir uma série de critérios técnicos que são averiguados pela Agetul em parceria com Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

De acordo com a diretora de Promoção e Incentivo ao Turismo de Goiânia, Daniella Barbosa, para abrir o processo os interessados devem procurar a sede da Agetul, que fica localizada na Avenida Contorno, no Setor Central. ‘Após abertura do processo, análise da documentação, a Agetul delibera sobre a viabilidade ou não da implantação do parklet no local solicitado’, informa.