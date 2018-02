Grupo Teatro Destinatário apresenta “Meu amigo faz iiii”

O Shopping Cerrado retoma neste domingo, 18, o projeto Teatrinho Cerrado com contação de história inspirada no livro “Meu amigo faz iiiii”. A apresentação será realizada pelo grupo Teatro Destinatário, às 15 horas, no térreo do centro de compras.

O livro, que é de autoria da jornalista Andréa Werner, conta a história de dois coleguinhas de escola. Bia, que é a narradora, percebe que seu colega Nil tem alguns comportamentos diferentes. Orientada pela professora, começa a observá-lo para tentar compreendê-lo e juntos desvendam as doçuras da vida e vivem uma linda amizade.

Segundo Luciano Di Freitas, um dos atores que estará à frente da contação, a narrativa é uma ótima forma de ensinar as crianças a encararem a diversidade como algo natural e positivo. “Queremos que elas percebam, por meio da contação, que somos diferentes, que todos merecem respeito e têm o direito de se divertir e ser feliz”, reitera.

Voltado para pessoas de todas as idades, o Teatrinho Cerrado tem entrada gratuita e acontece todos os domingos, sempre às 15 horas, no térreo, em frente às Lojas Americanas. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Sobre o Teatro Destinatário

Criado em 2011, o grupo Teatro Destinatário apresenta espetáculos adultos e infantis em diversas cidades de Goiás e de outros estados, além de contações de histórias e atividades formativas para todos os públicos. Atualmente, o grupo conta com o espetáculo “Quecosô, Oncotô, Oncovô – Goiás singulares no plural” e a peça “Bumba, Meu Boi Estrela”. O Teatro Destinatário, que é composto pelos artistas Jéssika Hannder, Luciano Di Freitas e Ludmyla Marques, também atua no projeto Teatrinho Cerrado, do Shopping Cerrado, com espetáculos, oficinas e contação de histórias.