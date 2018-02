Eleições 2018 | Hélio de Sousa contrapõe Vitti em relação a Eliton

O ex-presidente da Assembleia Legislativa Hélio de Sousa (PSDB) garantiu, durante debate realizado pela Rádio 730 na sexta-feira, 16, que nome do vice-governador José Eliton (PSDB) é “unanimidade” entre os parlamentares da base de apoio do governo. “Todos fecham e não questionam aquilo que será, com certeza a candidatura de Zé Eliton para governador”, disse.

As declarações de Hélio são inversamente proporcionais às concedidas pelo atual presidente da Assembleia, deputado José Vitti (PSDB), durante entrevista concedida à Tribuna do Planalto no último mês de outubro e repetidas ao jornal O Popular durante a última semana, nas quais ele coloca dúvidas em relação à candidatura do vice-governador.

Confira a entrevista concedida por Vitti à Tribuna, em outubro de 2017.

À Tribuna, Vitti citou que Eliton não chegava a ser “talentoso”, apesar de ser “voluntarioso”. Revelou que recebia muitas reclamações sobre a falta de popularidade do vice-governador, e que ele precisava ser mais Zé Eliton e menos Dr. José Eliton. Por fim, ponderou sobre aceitar, ou não, ser o Plano B da base nas eleições deste ano.

Hélio saiu em defesa do pré-candidato da base afirmando que Eliton teria, em sua opinião, o que se precisa para vencer uma eleição. “É um candidato forte e é um candidato natural. Onde ele chega é reconhecido como um grande líder”, acentuou o deputado estadual, reiterando, ainda, não ter dúvidas de que ele está bem preparado para comandar o Estado.

Quanto à unidade da base em torno do nome de Zé Eliton para disputar o governo, Hélio reafirmou que a posição dos partidos é padronizada na candidatura do vice-governador. “Ninguém tem dúvida”, acentuou, lembrando que o ex-secretário Vilmar Rocha (PSD) é o único da base que manifesta contrariedade.