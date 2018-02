Projeto Bibliosesc inicia cronograma 2018

Welcome! Log into your account

A biblioteca itinerante, equipada com estantes, possui em seu acervo obras de literatura, jornais e gibis. Troca de livros e atividades dentro das escolas também estão entre a programação do projeto que atende atualmente escolas da Capital.

A partir desta semana, escolas municipais recebem diariamente a visita do caminhão do projeto, que fica estacionado na porta das instituições durante os dois turnos, entre 9h e 16h, e os alunos podem fazer empréstimos de livros.

Em mais um ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) mantém parceria com Serviço Social do Comércio (Sesc) na realização do Bibliosesc.

: Trying to get property of non-object inon line