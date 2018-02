Verão 1993 é destaque do penúltimo dia da 11ª Mostra O Amor, A Morte e As Paixões

Verão 1993 (2017), filme da diretora espanhola Carla Simón, é destaque da programação da 11ª Mostra O Amor, A Morte e As Paixões, em seu penúltimo dia, terça-feira, 20/02. O filme será exibido às 10h30, no Cine Lumière do Shopping Bougainville. O valor do ingresso é R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada, sendo que todos pagam meia na mostra. Professores associados à ADUFG, APUC e SINPRO-GO pagam R$ 12.

Idealizada pelo diretor da rede Cinemas Lumière, Gerson Santos, e pelo professor de cinema da Universidade Federal de Goiás, Lisandro Nogueira, a 11a edição da mostra vai até 21 de fevereiro e é realizada pelos Cinemas Lumière, com o patrocínio cultural da Unimed Goiânia.

Verão 1993

Ambientada na Espanha, a ficção narra a história da menina Frida. Após a morte de sua mãe, ela, aos seis anos de idade, se muda de Barcelona para o interior da região da Catalunha para viver com seus tios, que se tornam seus responsáveis legais. Antes de o verão de 1993 acabar, a garota terá que aprender a lidar com suas emoções e se adaptar à nova vida. Com Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí, David Verdaguer e Fermi Reixacha no elenco, o filme foi o candidato espanhol a uma vaga pelo Oscar 2018 de melhor filme estrangeiro.

Inédito no Brasil

Trama Fantasma, o mais recente filme de Paulo Thomas Anderson, inédito no Brasil e trazido pelo Cinema Lumière de forma pioneira para a mostra, continua como um dos maiores destaques desta edição. Década de 1950: Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã Cyril para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através das mulheres que, constantemente, entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que vira sua musa e amante. Indicado ao Oscar, Trama fantasma é o último filme do ator Daniel Day-Lewis, que anunciou sua aposentadoria recentemente, após três Oscar de melhor ator principal. Melhor filme, melhor direção, melhor trilha sonora segundo os críticos de cinema de Boston, em sua tradicional premiação, o filme tem mais duas exibições na mostra, terça 20/02 (20h20) e quarta 21/02 (22h20).

Mudanças na programação

Atendendo a pedidos do público, que tem elogiado a curadoria da mostra, o Cinema Lumière realizou algumas mudanças na programação. Elas constam destacadas em amarelo no ítem “serviço” deste release e no corpo do e-mail enviado à imprensa.

11a Mostra O Amor, A Morte e As Paixões

Uma das maiores mostras de cinema mundial do Centro-Oeste brasileiro, a 11a Mostra O Amor, A Morte e As Paixões tem curadoria do professor Lisandro Nogueira e conta com 114 filmes (105 longas e 9 curtas) de 36 países, distribuídos em 435 sessões (31 por dia), sendo 27 o número de estreias no Brasil.

São títulos de Hollywood às produções independentes realizadas em Goiás – um longa e nove curtas, quais celebram os 40 anos do Cineclube Antônio das Mortes –, passando por novas cópias de dois clássicos de Fellini e vencedores (26 títulos) e integrantes de seleções oficiais de festivais internacionais como os de Cannes, Veneza, Berlim, Sundance, São Paulo e Rio de Janeiro (19 títulos). “A seleção revela uma diversidade de gêneros e propostas estéticas cinematográficas que promete acalorar debates, motivar reflexões, entreter, comover e inquietar seus espectadores” – garantem os organizadores e idealizadores da mostra, Gerson Santos e Lisandro Nogueira.