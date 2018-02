Cursinho Federal de Goiás abre nova turma

Estão abertas entre 19 e 21/2 as inscrições para o Projeto de Extensão Cursinho Federal de Goiás, que oferece aulas para estudantes de baixa renda preferencialmente oriundos de escola pública, que tenham concluído o Ensino Médio ou que estejam cursando o terceiro ano. Os interessados devem comparecer ao Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ), no Câmpus Samambaia, com identidade, comprovante de endereço e caneta preta. As inscrições são gratuitas.

Ao se candidatarem às vagas, os estudantes responderão a um questionário socioeconômico e deverão redigir uma redação. Nesse caso, o texto não terá caráter eliminatório e será usado somente para demonstrar a habilidade dos candidatos em relação à escrita em língua portuguesa.

A relação dos convocados para a primeira chamada será divulgada no dia 23/2. Para os selecionados, haverá uma taxa de matrícula no valor de R$250,00 e uma contribuição de duas resmas de papel A4.

As aulas terão início no dia 19/3 e serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 9h às 16h. Ao longo do ano, serão aplicados simulados aos domingos e feriados. Todas as atividades acontecem na EVZ. Mais informações podem ser obtidas no telefone (62) 9 9260-8680.

Projeto

O Cursinho Federal de Goiás é um projeto de extensão do Instituto de Química em parceria com a empresa Connect Math, incubada no Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. As aulas são ministradas por alunos de graduação, mestrado e doutorado da Universidade.

Valéria Cristina Almeida, uma das coordenadoras da iniciativa, explica que o objetivo do Cursinho é contribuir para a aprovação dos estudantes nos processos seletivos da Instituição e, de forma mais ampla, despertar para uma visão crítica da sociedade por meio de oficinas e palestras.

Serviço

Período de inscrições: de 19 a 21/2

Horário: dias 19 e 20, segunda e terça-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h; dia 21, quarta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Resultado da primeira chamada: 23/2, sexta-feira

Matrícula: R$ 250,00 e duas resmas de papel A4

Início das aulas: 19/3

Local: Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG (EVZ) – Avenida Esperança, s/n°, Campus Samambaia.