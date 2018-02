II Seminário Interno da Superintendência Pedagógica e de Esportes reúne profissionais da Educação

Tuitar no Twitter

Profissionais da rede municipal de ensino participam nesta terça e quarta-feira, 20 e 21 de fevereiro, do II Seminário Interno da Superintendência Pedagógica e de Esportes. O encontro será realizado no auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades, área VI da PUC-GO, no Setor Universitário, a partir das 8h.

O seminário traz como discussão e apresentação a Base Nacional Curricular Comum: Uma Política em Construção (BNCC) e tem como premissa a consolidação de uma política articulada em rede que prima pelos princípios da gestão pública com foco na qualidade. Palestra, mesa redonda e momentos de refexão estão na programação dos dois dias.

A BNCC se afirma como um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).

“Esperamos que este evento traga subsídios para delinear o trabalho, o perfil e a ação das equipes responsáveis por mediar as dimensões administrativas e pedagógicas no processo de implementação das políticas, propostas e projetos da SME”, ressaltou a superintendente pedagógica e de Esporte, Amapra Barros.

Em 2017, a primeira edição do seminário reuniu cerca de 500 profissionais, que participaram de ações diversas dentro da proposta do encontro. De acordo com o secretário de Educação e Esporte, Marcelo Ferreira da Costa, o intuito é pensar uma rede municipal cada vez melhor.

“Devemos construir uma rede não só para esta gestão, mas para daqui a 20 anos, pensando em que escola queremos para o futuro. Precisamos nos esforçar para que as melhores ideias tenham sustentação administrativa e se viabilizem”, afirmou.