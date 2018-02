Ministros destacam eficiência do trabalho de Daniel Vilela por Goiás

Em agenda de inaugurações e vistorias de obras em Aparecida de Goiânia, na segunda-feira (20), os ministros Helder Barbalho (Integração Nacional) e Alexandre Baldy (Cidades) elogiaram a atuação do deputado federal Daniel Vilela em Brasília e afirmaram que o presidente do MDB tem trabalhado com eficiência para trazer investimentos federais para Goiás. Ao lado de Daniel, do prefeito Gustavo Mendanha, do ex-prefeito Maguito Vilela e do senador Wilder Morais, os dois ministros participaram ontem da inauguração da recuperação de uma área erodida no Jardim Luz e vistoriaram obras que somam mais de R$ 86 milhões em investimentos no município, todas em parceria com o governo federal e viabilizadas por intermédio de Daniel.

“Daniel tem sido um deputado federal com uma atuação absolutamente extraordinária em favor de Goiás. Vir aqui ao teu lado fazer esta inauguração para mim e um sentimento de satisfação e alegria, mas também é cumprir uma obrigação. Porque o que você tem pedido por Aparecida e por Goiás, o trabalho que você tem feito em Brasília, certamente é motivo de orgulho para este Estado”, afirmou o ministro Helder Barbalho.

“Quero te parabenizar Daniel, pois como parlamentar, como colaborador dos municípios goianos, você se mostrou preparado. E certamente está preparado para um desafio muito maior em favor da tua terra, em favor da tua gente”, concluiu o ministro da Integração Nacional. O ministro Alexandre Baldy afirmou que Daniel “tem feito um trabalho excepcional para poder ajudar os municípios e o Estado de Goiás” e deu como exemplo as ações do deputado para beneficiar Aparecida.

Daniel Vilela agradeceu a atenção e empenho que os ministros Alexandre Baldy e Helder Barbalho têm dedicado a Goiás, especialmente Aparecida de Goiânia. “São dois ministérios que têm atendido de pronto nossos pleitos para o Estado. São comandados por jovens que têm apresentado um desempenho notável à frente de suas pastas, com muito dinamismo e eficiência”, destacou Daniel. O deputado disse ao ministro Barbalho que vai nos próximos dias apresentar a ele o projeto de construção de um parque no Jardim Luz, que será o maior de Aparecida. “Vamos buscar ajuda do governo federal para garantir aos aparecidenses mais um espaço de lazer e prática esportiva”, disse Daniel.

Investimentos

A principal agenda do dia das autoridades federais foi a inauguração das obras de recuperação de área erodida e reconstrução da pavimentação e drenagem urbana no bairro Jardim Luz, obra que custou R$ 9 milhões, sendo R$ 7,6 milhões do governo federal e o restante do município. Na ocasião, os ministros Helder Barbalho e Alexandre Baldy anunciaram liberação de mais R$ 10 milhões para obra de contenção de erosão, construção de bueiro celular e pavimentação no Jardim Mont Serrat.

A comitiva também vistoriou obras em execução no município como a Avenida São João (Eixo Norte-Sul 4); o Residencial Buriti Sereno, onde estão sendo construídas 832 unidades habitacionais a um custo de R$ 60 milhões; e a obra de contenção da voçoroca do Parque Tamanduá, no Setor Garavelo, que foi realizada com recursos no valor de R$ 19 milhões, também oriundos do governo federal.