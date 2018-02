Recursos para revitalização total da Marginal Botafogo já estão em andamento

Durante a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017 realizada na última segunda-feira, 19, na Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito Iris Rezende destacou que a administração municipal está em busca de recursos para revitalização total da Marginal Botafogo.

O prefeito afirmou que está buscando junto com seus auxiliares recursos no Ministério da Integração Nacional que chegam à R$ 35 milhões para revitalizar toda a via, considerada uma das mais importantes da Capital. “Sabemos da importância da Marginal para os goianienses, ninguém mais do que eu quer vê-la toda restruturada’, disse.

De acordo com o secretário Municipal de infraestrutura, Francisco Ivo, a Marginal Botafogo, com 14 km de extensão, tem quase 30 anos e sofre com a ação do tempo.

Segundo o titular da Seinfra, os trâmites burocráticos dentro da Prefeitura já estão adiantados e nos últimos meses foi providenciado o Termo de Referência que possibilitou a eliminação de uma das mais demoradas etapas do processo de licitação da obra.

Mais obras

Outro recurso que está em processo final de negociação é o empréstimo internacional com o Banco Andino de $100 milhões que possibilitará a recuperação de 600 vias da Capital em mais de 100 bairros.