Vence hoje, 20 de fevereiro, o prazo para pagamento do IPTU com desconto

Welcome! Log into your account

A Sefin nforma, ainda, que não houve decisão judicial contrária à cobrança do IPTU e que as condições previstas em lei estão mantidas, de forma que o contribuinte deve pagar em dia o seu imposto, evitando, assim, juros, multas e ações fiscais, como o protesto do título em cartório e eventuais ações judiciais de cobrança.

Caso prefira, o interessado poderá se dirigir à loja de atendimento da Prefeitura, no Paço Municipal, ou em uma unidade do Vapt Vupt onde haja guichê da administração municipal, e retirar o documento. Até o vencimento, o pagamento pode ser feito em qualquer casa lotérica ou agência bancária.

Embora tenha enviado a guia para pagamento do IPTU diretamente para o endereço dos imóveis, a Secretaria de Finanças orienta para que os contribuintes fiquem atentos e caso não recebam a cobrança em tempo hábil devem emitir a guia diretamente pela internet, no endereço eletrônico www.goiania.go.gov.br .

A Secretaria Municipal de Finanças informa que o prazo para o pagamento do IPTU dos imóveis de Goiânia vence hoje, 20 de fevereiro. O pagamento pode ser feito à vista, com desconto de 10%, ou parcelado em até 11 vezes, desde que a parcela mínima não seja inferior a R$ 24,52.

Vence hoje, 20 de fevereiro, o prazo para pagamento do IPTU com...

: Trying to get property of non-object inon line