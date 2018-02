Zé Eliton vistoria obras do Hospital Municipal de Posse, que recebe recursos de R$ 1,4 milhão do Goiás na Frente

O vice-governador Zé Eliton vistoriou nesta segunda-feira (19/02) as obras de ampliação e reforma do Hospital Municipal de Posse, no Nordeste goiano. A unidade recebeu R$ 1,4 milhão de investimentos do governo estadual, recursos oriundos do Programa Goiás na Frente. O hospital terá a capacidade ampliada para 70 leitos e receberá ainda uma unidade do Hemocentro. Acompanhado do prefeito Wilton Barbosa, Eliton verificou o andamento dos trabalhos, que estão 25% concluídos.

O prefeito comemora o andamento da obra. “Nos próximos meses teremos condições de entregar um melhor serviço à comunidade”, disse. “É um hospital de natureza regional”, explica. Zé Eliton, que é o coordenador-geral do Programa Goiás na Frente, destacou o caráter positivo dos trabalhos. “Está em andamento acelerado”, atestou ao narrar a conversa que teve com o responsável pela obra, segundo o qual “nos próximos quatro meses haveremos de inaugurar um empreendimento que vai abrigar uma condição física muito melhor para os pacientes e para os operadores de saúde”.

Água

Ao comandar vistoria em obra da Saneago de expansão da rede de água na cidade, Eliton comemorou o andamento dos trabalhos. Acompanhado pelo prefeito Wilton Barbosa, pelo deputado federal Giuseppe Vecci e por várias autoridades e lideranças locais, o vice-governador afirmou que, em breve, o município contará com um incremento no abastecimento de água potável. “Obra importantíssima para o futuro do abastecimento de água desse município”, observou.

UEG

Ainda em Posse, o vice-governador Zé Eliton vistoriou a obra de construção da Unidade de Saúde Especializada (USE) da cidade e participou da aula inaugural do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ao lado do reitor do reitor Haroldo Reimer e do reitor da Universidade Federal de Goiás, Edward Madureira, convidado para proferir a aula inaugural do curso, Zé Eliton elogiou a capacidade dos alunos que conseguiram ingressar no curso, “mesmo diante de uma concorrência muito forte de 15 candidatos por vaga”.

Ele comentou o feito dos alunos e a importância do foco nos estudos. Lembrou o fato de ter galgado importantes posições na vida, mesmo tendo estudado em escola pública, o Colégio Estadual Dom Prudêncio, em Posse. “Se não tivesse seguido os estudos, jamais teria chegado à condição de vice-governador”, avalia. Eliton fez elogios à atuação do professor Haroldo Reimer à frente da UEG. “Seguiu à risca nossa determinação, minha e do governador Marconi Perillo, em ampliar as ações, inaugurar novos cursos e melhorar a qualidade dos que já estão sendo oferecidos”, disse.

Reimer classificou como “conquista importante do Nordeste de Goiás”, a implantação do curso de Agronomia na UEG de Posse. “Significa uma qualificação maior na oferta dos nossos cursos, sobretudo para contribuir com desenvolvimento regional do Nordeste goiano”, disse. “Foi muito proativo o apoio do vice-governador Zé Eliton e do governador Marconi Perillo às inciativas da universidade”, concluiu.