Caiado reforça importância de aglutinar forças em favor do povo goiano

Em reunião com lideranças do Entorno, o líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado (GO), destacou a importância de se aglutinar forças em todo o estado em favor do povo goiano. O senador participou de café da manhã organizada pelo vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Schreiner, que é também presidente da Federação da Agricultura de Goiás (FAEF) e pré-candidato a deputado federal. O parlamentar esteve reunido com lideranças de Formosa, Planaltina, Águas Lindas, Valparaíso, Alexânia e Padre Bernardo. Ainda nessa manhã, Caiado teve encontro com lideranças de Goianésia.

O senador expôs sua preocupação e projetos para o Entorno, especialmente, para área social. Ele reforçou seu projeto de lei para transferir para a União a responsabilidade pelo transporte do Entorno para dar melhores condições a população diante de um quadro que o senador considera desumano. Também falou sobre ações que pretende adotar, caso se torne governador, para a saúde que inclui a implantação imediata de hospitais de campanha com boa infraestrutura para reduzir o enorme déficit de cirurgias eletivas e descentralizar o atendimento no estado. O senador ouviu de lideranças, como Luciano Guimarães (Formosa) e do seu colega médico, Dr. Adriano Ibiapina (Planaltina), como o sentimento de mudança cresce na população goiana.

“Foi um café da manhã quando discutimos as necessidades dessa região. Deixamos claro que o goiano merece não é aquilo que está sendo dado a ele neste momento. Nós, graças a Deus, nos intitulamos candidatos dos goianos, ou seja, quem, quer mudança no estado de Goiás. Esse é o princípio básico que alicerça nossa campanha e hoje tivemos a grata satisfação de receber aqui expoentes, lideranças respeitadas, conceituadas do Entorno como também do Nordeste do nosso querido estado de Goiás. Foi uma reunião que configurou não só o prestígio do José Mário, mas também o sentimento de mudar Goiás”, atestou Caiado.

“Foi uma reunião extremamente proveitosa. Temos visto no dia a dia dos goianos, em toda população do estado de Goiás, vontade, colocando para fora o desejo dessa mudança e aquilo que nós temos falado: os goianos merecem segurança, a população goiana merece educação de qualidade, saúde e é nisso que as pessoas cada dia que chegam abraçando esse projeto, enxergam dessa forma. Por isso, a nossa caminhada é longa, mas também temos a consciência que a população e as lideranças que estiveram aqui hoje mostraram e disseram em alto e bom som que querem as mudanças e essa mudança está na sua pessoa, Ronaldo”, afirmou José Mário.

Goianésia

Ronaldo Caiado se reuniu também com o vereador de Goianésia, Marcos Vinicius, médico e pré-candidato a deputado estadual. O vereador falou da sua paixão pela medicina, especialmente, no atendimento as pessoas mais humildes e da sua vontade de contribuir pelas mudanças que o estado precisa.