Coronel Ricardo Mendes é empossado no Comandando de Policiamento da Capital

“Queremos oferecer cada dia mais segurança à população”, afirmou o coronel Ricardo Mendes na noite de terça-feira (20/02) ao assumir o Comando de Policiamento da Capital (CPC). Ele foi empossado pelo secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, e peloi comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sílvio Vasconcelos.

“Nosso maior desejo é garantir condições para que os policiais continuem exercendo suas funções com qualidade”, completou o novo comandante. O coronel Ricardo Rocha, que exercia essas funções, assumiu o cargo de subcomandante-geral da PM.

Em seu discurso, o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, voltou a defender ações que estimulem a aproximação entre polícia e comunidade. “Policiais e cidadãos devem caminhar sempre juntos”, disse.

O titular da SSP também ressaltou a importância da integração entre todas as forças de segurança do Estado. “Nossas polícias alcançaram resultados surpreendentes no combate ao crime”, disse. “Precisamos estar cada vez mais juntos para avançarmos nesta missão, sempre com eficiência”.

O comandante-geral da PM, coronel Sílvio Vasconcelos, garantiu que a corporação tem total confiança no trabalho do coronel Ricardo Mendes. “Tem perfil e capacidade para contribuir com o combate à criminalidade em Goiânia. Acreditamos muito nele”, destacou.

Ao deixar o cargo, o coronel Ricardo Rocha destacou os avanços da PM nos últimos anos. “Conseguimos reduzir os índices de criminalidade em Goiânia e no estado”, disse. “A taxa de homicídios caiu significativamente, assim como outros crimes”, complementa. Ao final, ele agradeceu o empenho do governador Marconi Perillo e do vice-governador Zé Eliton nas questões relativas à segurança pública.