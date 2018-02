Curso discute prevenção do uso de drogas em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) lança nesta quarta-feira, 21, um projeto para prevenir uso de drogas entre crianças e adolescentes. Curso é direcionado para educadores e trabalhadores da rede pública de saúde, educação e assistência social. A abertura será realizada a partir das 8h no auditório da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Um dos objetivos do projeto é compartilhar as experiências do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infantil (Caps) Girassol, localizado no setor Campinas, com profissionais de outras regiões da capital. A unidade é referência no atendimento de crianças e adolescentes dependentes de álcool e outras drogas.

Ao todo serão sete edições do curso divididas entre os Distritos Sanitários de Goiânia. Para o primeiro módulo, que segue até junho deste ano, foram oferecidas 90 vagas para profissionais que atuam na região Campinas-Centro. A partir de agosto a ação será realizada na região Noroeste da Capital.

Clique aqui para ver a programação do curso

Os participantes serão capacitados para desenvolver atividades para prevenir o uso prejudicial de substâncias psicoativas e outros comportamentos de risco no contexto escolar. “Com o curso será possível disseminar estratégias de prevenção do uso de drogas nas escolas e comunidade”, explica a gerente de Saúde Mental da SMS, Kellem Oliveira.

O curso é promovido pelo Caps álcool e drogas infantil Girassol, por meio da gerência de Saúde Mental da SMS, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Dorgas (Senad) do Ministério da Justiça, Faculdade de Enfermagem da UFG, Universidade de Brasília, gerência de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e Coletivo Liberdade.

SERVIÇO

Curso de Formação Intersetorial para Educadores e Trabalhadores da Rede Pública sobre Prevenção do Uso de Drogas

Data: Quarta-feira, 21 de fevereiro

Horário: Da 8h às 12h

Local: Auditório da Faculdade de Educação da UFG

Endereço: Rua 235, setor Universitário, Goiânia – GO