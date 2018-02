Iris se emociona com homenagem durante entrega da reforma do MDB

Na manhã desta terça-feira, 20, o espaço, totalmente remodelado, recebeu o nome do atual prefeito de Goiânia. Prestigiado por dezenas de filiados, o evento contou com a participação de deputados, prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de todas as regiões do Estado.

“Foi impossível não me emocionar quando observei o resgate da trajetória do MDB. Tanto na área externa como interna”, declarou Iris Rezende com lágrimas nos olhos. Ele referia-se à preservação da placa oficial de inauguração do prédio e imagens de emedebistas históricos que contribuíram com a consolidação do maior partido de Goiás e do Brasil.

Entre esses momentos, destaque para eventos como o comício das Diretas Já na Praça Cívica e atividades locais que marcaram as administrações emedebistas nas décadas de 1980 e 1990. “Agradeço, de coração, o respeito do partido para com os meus pais, defensores intransigentes da bandeira do MDB”, observou Ana Paula Rezende, representante da primeira-dama Iris de Araújo.

“O MDB tem orgulho de sua história, por isso jamais vai se furtar a aplaudir os seus expoentes na pessoa do maior líder do partido, Iris Rezende Machado”, destacou o deputado federal Daniel Vilela, presidente regional do MDB e principal responsável pelo evento. Outras lideranças homenageadas: ex-governadores Henrique Santillo, Maguito Vilela, Agenor Rezende, Naphtali Alves e Helenês Cândido, além do ex-senador Mauro Miranda.

Reforma

O imóvel, de 250 m2, sofreu intervenções estruturais e a troca de toda a parte elétrica e hidráulica, com reconstrução completa dos banheiros. A renovação do diretório custou R$ 350 mil e inclui, além da mão de obra e dos materiais estruturais, arte gráfica, portas e janelas substituídas por novas, de alumínio; pisos, luminárias e equipamentos de segurança. Foi instalada ainda uma rede para internet com estrutura pronta para abrigar, futuramente, um servidor próprio.

A reestruturação visa acomodar os integrantes da Executiva Estadual, MDB Goiânia, MDB Mulher, MDB Jovem e lideranças do interior que porventura visitem a capital. Uma das salas do diretório recebeu o nome do advogado Sodino Vieira, ex-prefeito de Quirinópolis e ex-deputado estadual. Sodino faleceu em 2013, aos 65 anos, após desempenhar importante papel em campanhas e governos comandados pelo partido.

MDB filia pré-candidatos a deputado federal e estadual

O MDB Goiás recebeu nesta terça-feira, 20, dois reforços para as eleições proporcionais deste ano. Bernardo Sayão Neto, liderança da região do entorno do Distrito Federal e neto do engenheiro que ajudou a construir a rodovia transbrasiliana, se filiou à legenda para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

Já o empresário Cassius de Paula Ferreira, de Goiatuba, conhecido como Cassius da Perfil, se filiou ao partido para concorrer a uma vaga de deputado estadual. Ele foi filiado ao DEM. “O MDB é um partido com estrutura, capilaridade e lideranças de peso. Acredito que a chapa do partido será muito competitiva”, afirmou.